Quando parliamo di sgomberare una casa come facciamo in questo articolo stiamo parlando di un qualcosa che in genere è molto faticoso soprattutto quando parliamo di una casa abbastanza grande e soprattutto quando all'interno ci sono molti oggetti e in particolare ci sono molti mobili e complementi d'arredo che ormai sono in condizioni fatiscenti.

I motivi che spingono una persona o una famiglia a decidere di sgomberare una casa possono essere vari e pensiamo a quando bisogna eseguire un intervento di ristrutturazione e quindi prima di tutto si vogliono buttare quegli oggetti e i mobili vecchi, perché avrebbe poco senso ristrutturare casa e poi ritrovarsi con i vecchi arredi che ci portiamo sulle spalle.

Oppure ancora possiamo parlare di quelle persone che devono traslocare perché hanno trovato un'altra casa nella stessa città o devono trasferirsi da quest'ultima e quindi prima di organizzare il trasloco vogliono far sgomberare quelle cose che tanto non gli servono nella nuova casa, o che comunque sono appunto troppo vecchie.

Sempre quando parliamo di sgomberi dobbiamo distinguere tra quelle cose che ormai sono in condizioni disastrose e quindi non si può fare a meno di sgomberare e altre che invece sarebbero ancora in condizioni decenti, però quella famiglia non li vuole più e pensiamo a chi va in una casa già arredata dove magari c'è un divano migliore di quello che loro hanno in casa e la stessa cosa per le poltrone, o per altri mobili.

Anzi In questo caso prima di invitare l’impresa che avranno trovato che li aiuta per questo processo di sgombero, anche perché, quando ci sono troppe cose da soli non si fa nulla, sarebbe meglio provare a rivendere questi mobili ancora in buone condizioni magari su Facebook o in un giornale locale, o andando direttamente in un mercatino della propria città.

In certi casi possono essere le stesse imprese di sgomberi a proporre di essere loro a prendere questi oggetti in buone condizioni e a rivenderli e in cambio scalare una quota o l'intero servizio, dipende da quanto valgono gli stessi.

Quando parliamo di sgomberi sono varie le fasi da prendere in considerazione

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte quando si parla di sgomberi sono varie le fasi da prendere in considerazione e la prima, come sempre succede, riguarda un sopralluogo e una valutazione da parte degli operatori dell'impresa che vogliono vedere con i loro occhi quello che poi dovranno sgomberare e in questo modo preparare un intervento molto preciso.

Sono professionisti che lo fanno ogni giorno e quindi sanno sempre come affrontare ogni situazione e in questo caso sanno sempre come sgomberare qualsiasi cosa, ad esempio in certi casi dovendo utilizzare delle attrezzature quali montacarichi e piattaforme mobili.

Soprattutto a quel punto potranno mettersi d'accordo con il cliente per quanto riguarda il preventivo finale e anche per quanto riguarda il giorno dello sgombero e nel preventivo devono essere inserite tutte le voci di spesa, le modalità di pagamento e qualsiasi altro particolare può essere utile.