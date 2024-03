Auron: una fine di stagione epico sotto il segno del divertimento e della convivialità

Mentre gli ultimi fiocchi di neve accarezzano ancora le cime, la stazione di Auron si appresta a vivere un finale di stagione memorabile, punteggiato da eventi vibranti e attività inebrianti. Feste ricche di colori ed emozioni che promettono di lasciare il segno nei visitatori e nella gente del posto.

Il 23 e 24 marzo, con l'attesissimo Festival DJ in cima al Blainon, inizierà il periodo di fermento. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica elettronica, dove i ritmi ammalianti e i beat frenetici risuoneranno sulle piste innevate, offrendo un'esperienza sensoriale unica.

Il 23 marzo anche gli amanti dello sci potranno partecipare a un'esperienza unica durante la gara di sci "Elle & Lui" Carving Cup. Uno slalom in coppia legato con il suo bastone, promettendo momenti di complicità e di sfida sulla pista dei Larici. Il divertimento continuerà dal 24 al 27 marzo con l'Auron Poker Ski by Partouche. Un torneo che promette di far salire l'adrenalina degli sciatori e snowboarder, con in palio premi prestigiosi e un'atmosfera elettrica garantita.

Il fine settimana di Pasqua, dal 30 marzo al 1º aprile, sarà all'insegna della famiglia e della creatività. I bambini avranno l'opportunità di partecipare a interessanti laboratori artistici, mentre il grande lotto organizzato dal Comitato delle Feste di Auron riunirà grandi e piccini in un'atmosfera conviviale.

Senza dimenticare le cacce all'uovo che faranno brillare gli occhi dei più piccoli, seguite da una merenda di Pasqua dove la fontana di cioccolato e il chamallows party delizieranno i golosi.

Dal 5 al 7 aprile, un vento di esotismo soffierà sulle cime di Auron con il Festival degli Yogi Tibetani. Una parentesi di benessere e serenità, dove le pratiche ancestrali si mescolano con la bellezza selvaggia dei paesaggi alpini, per un'esperienza rigenerante e stimolante.

Il 13 aprile, gli abitanti e i visitatori della stazione si mobiliteranno per l'operazione di raccolta dei rifiuti, "Ripuliamo il Sud", su iniziativa della Regione Sud. Un'opportunità per contribuire attivamente alla conservazione dell'ambiente e alla bellezza delle montagne.

E per concludere in bellezza questa stagione d'eccezione, non c'è niente di meglio che una dose di umorismo e nostalgia. Il Waterslide, sul tema degli "Abbronzati sciano", promette scivoli esilaranti e momenti di divertimento.

Infine, una grande serata speciale della Generazione 80, in collaborazione con Nostalgia, animerà la piazza centrale, trasportando i visitatori in un'epoca in cui la musica e la gioia di vivere erano sotto i riflettori.