Azimut|Benetti Group e D-Marin iniziano i lavori di costruzione del futuro porto turistico di Livorno

Il Mar Ligure e il Mar Tirreno accorciano le distanze grazie al progetto di costruzione del nuovo porto turistico di Livorno. Attraverso la piattaforma digitale messa a disposizione dei diportisti da parte di D – Marin, i porti del ponente Ligure: Aregai marina, Marina di San Lorenzo e Marina di Varazze sono sempre più vicine alla Toscana.

Azimut|Benetti Group, il primo Gruppo privato leader globale nel settore nautico, e D–Marin, il gestore di una selezione delle migliori marine, daranno il via ai lavori per il nuovo porto turistico di Livorno, che diventerà una delle più importanti destinazioni del Mediterraneo, nata dal comune desiderio di promuovere la crescita del turismo delle navi da diporto.

Nel corso della conferenza stampa tenutasi il 28 marzo alla presenza del Sindaco di Livorno, a cui hanno partecipato diverse personalità e stakeholder strategici, D–Marin e Azimut|Benetti Group hanno comunicato che i lavori di costruzione della Marina di Livorno inizieranno a partire dal mese di aprile 2024.

La joint venture tra Azimut|Benetti Group e D–Marin consegnerà alla città di Livorno una delle marine più importanti del Mediterraneo, progettata dallo studio Archea di Firenze. Si prevede che l’intero progetto sarà portato a termine entro il mese di giugno 2026, mentre le prime parti della Marina di Livorno saranno aperte ai diportisti molto prima. Il nuovo porto turistico offrirà in totale 815 posti barca.

L’investimento stimato si aggira intorno a 14-15 milioni di euro. Il progetto comprende il rinnovamento delle banchine, la realizzazione di spazi di incontro e strutture di intrattenimento e svago. Più di 220 m2 del sito saranno riservati ai ristoranti, 60 m2 ai bar e 250 m2 saranno invece dedicati ad uffici.

Le credenziali ambientali della Marina di Livorno saranno ottenute grazie al forte impegno di Azimut|Benetti Group e D-Marin nella creazione di marine sostenibili per le generazioni di oggi e del futuro. La marina utilizzerà elementi naturali come alberi e siepi al posto delle recinzioni, si avvarrà di pannelli solari per produrre una parte significativa dell’energia e recupererà l’acqua piovana per irrigare le aree verdi.

Luca Salvetti, Sindaco di Livorno ha dichiarato: “Livorno avrà il suo porto turistico. I primi giorni di dicembre, dopo 16 anni, è stata formalizzata la procedura per il rilascio effettivo della concessione, che successivamente è stata firmata. Dunque a breve prenderanno il via le operazioni per la realizzazione della Marina livornese che consentirà di arricchire una parte di città che collega il centro cittadino al lungomare. Un altro tassello è stato fissato allo sviluppo, alla crescita e alla trasformazione di Livorno, che ne beneficerà con un ritorno importante sia dal punto di vista turistico che lavorativo. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo obiettivo, compresa la diportistica livornese che ha ottenuto una concessione di 20 anni con 450 posti barca.”

Paolo Vitelli, Fondatore di Azimut|Benetti Group, ha dichiarato: “Azimut|Benetti Group ha lavorato per 20 anni con le istituzioni e la comunità locale per realizzare il progetto Porta Mare. Oggi, siamo fieri di presentare la versione definitiva del piano, approvata e apprezzata da tutti gli stakeholder coinvolti. La Marina di Livorno sarà un’opera all’avanguardia: lo storico porto Mediceo verrà incorporato in una marina moderna, bella ed ecologica, aperta alla città e ai diportisti di tutto il mondo. Per consolidare ulteriormente il progetto, abbiamo recentemente costituito una partnership con D-Marin, il gestore di marine più grande e di maggiore successo del Mediterraneo, per poter fornire una gestione di alta qualità e servizi innovativi agli armatori nazionali e internazionali che approdano a Livorno. È davvero un giorno importante per noi e per Livorno”.

Nicolo Caffo, Direttore Generale di D-Marin Italia, spiega: “D-Marin crede fortemente in Livorno. Sarà una delle marine di maggiore prestigio del Mediterraneo, nata da valori condivisi e allineata alla customer experience di alta gamma, all’eccellenza commerciale, all’impegno per la sostenibilità e all’innovazione. In collaborazione con Azimut|Benetti Group, D-Marin garantirà che la Marina di Livorno prosperi e diventi il prestigioso yachting hub che siamo certi possa essere”.

Azimut|Benetti Group

Il Gruppo Azimut|Benetti è il primo produttore al mondo di superyacht, da 24 anni consecutivi al vertice della classifica di riferimento per il settore, il Global Order Book, curato dalla rivista Boat International. Fondato nel 1969 da Paolo Vitelli, il Gruppo è un’azienda familiare oggi guidata dalla Presidente Giovanna Vitelli. Con i suoi brand - Azimut e Benetti - è il Cantiere con la più ampia gamma di modelli sul mercato, oltre 45 yacht e megayacht simbolo di un nuovo concetto di lusso fondato su heritage, innovazione stilistica e tecnologica, collaborazione con i migliori designer della nautica e di altri settori, e un legame straordinario con gli armatori. Con oltre duemila dipendenti, sei cantieri e una rete di 138 punti vendita e service in tutto il mondo, il Gruppo Azimut|Benetti presidia il mercato europeo, americano, mediorientale e asiatico. La rotta tracciata è sempre stata coerente e perseguita senza compromessi, coniugando una crescita costante e solida con una filosofia imprenditoriale volta ai grandi temi della sostenibilità sociale e ambientale.

Informazioni su D-Marin

D-Marin - la selezione di porti turistici premium - è stata fondata nel 2003 e ha sede in Grecia. Gestisce 26 porti turistici in Spagna, Italia, Malta, Croazia, Montenegro, Albania, Grecia, Turchia ed Emirati Arabi Uniti, per un totale di oltre 13.000 posti barca e strutture di carenaggio che possono ospitare oltre 3.000 imbarcazioni. D-Marin si dedica a fornire un'esperienza di yachting arricchita ai suoi clienti, offrendo standard di qualità eccezionali e il più alto livello di servizio ai clienti privati e ai partner commerciali.