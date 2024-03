Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBESMarching Band FestivalIl fine settimana di Pasqua è un vero e proprio «lancio di stagione» per la città di Antibes Juan les Pins. La seconda edizione del Marching Band Festival con parate e concerti, si terrà durante questi tre giorni.Nel programma, 8 formazioni da 7 a 10 musicisti ciascuna, in versione deambulatoria, sfilano per le strade di Antibes Juan les Pins.Il weekend di Pasqua è un vero e proprio «lancio di stagione» per la città di Antibes Juan les Pins. La terza edizione del Marching Band Festival con sfilate e concerti, si terrà durante questi tre giorni da sabato 30 marzo a lunedì 1 aprile.In programma, 7 formazioni da 7 a 14 musicisti ciascuna, in versione deambulatoria, sfilano per le strade di Antibes Juan les Pins.Dal 30 marzo 2024 al 01 aprile 2024Rues d'Antibes et de Juan-les-PinsLa Couleur des MotsFino all'8 aprileNell'ambito del festival Femin'Arte organizzato dal teatro del tribunale, scopri Femin'Arte EXPO con questa mostra.Una trentina di artisti ti trascinano nella loro immaginazione, ispirati da citazioni scelte nell'universo letterario, poetico, cinematografico o paroliere.Parole impastate, scolpite, scarabocchiate, spazzolate, per un viaggio poetico e colorato in plastica!Casemates18 boulevard d'AguillonFace aux ArcadesBEAULIEUCONCERTO LIRICO “OPÉRA BOUFFE”Domenica 31 marzo 2024 alle 18:30.Concerto lirico di "les Grandes Voix de demain". Prenotazione dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, presso l'Ufficio informazioni turistiche.Eglise anglicane St Michael11 chemin des Myrtes