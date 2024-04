Mentone, la Communauté de la Riviera française organizza il 1º Salone Internazionale dell'Agrume

Per due giorni, il Salone Internazionale dell'Agrume metterà gli agrumi al centro delle sfide sociali e invita gli espositori, i relatori, i partner e i visitatori a riflettere insieme sugli «Agrumi» di oggi e di domani, intorno ai loro usi, tendenze e know-how.

Attorno ai produttori del Limone di Mentone e di molte altre varietà, la Comunità della Riviera francese accoglie i professionisti dell'agrumicoltura per scoprire i loro talenti, ricerche e prodotti selezionati con attenzione. Vero e proprio spazio di ispirazione e di sourcing, il Salone Internazionale dell'Agrume si posiziona come appuntamento imprescindibile e privilegiato di scambi, incontri e valorizzazione tra i professionisti della filiera agrumicola e il grande pubblico.

Un evento organizzato dalla Comunità della Riviera francese in collaborazione con la Città di Mentone, l'Istituto nazionale di ricerca agronomica (INRAe), il Centro di cooperazione internazionale per la ricerca agronomica per lo sviluppo (CIRAD)e con il sostegno finanziario della Regione SUD-PACA e del Dipartimento delle Alpi Marittime.