A Mentone la prima edizione del Salone del Turismo e del Tempo Libero

L'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Meraviglie è lieto di annunciare lo svolgimento del suo Salone del Turismo e del Tempo Libero il prossimo 17 aprile, dalle 10 alle 18, al Palais de l'Europe.

L'inedito evento, aperto a tutti e con ingresso gratuito, promette una giornata indimenticabile dedicata alla scoperta dei tesori della regione. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare una moltitudine di stand che mettono in evidenza le attività sportive, il tempo libero all'aria aperta, la cultura e il benessere.

Dalle escursioni in montagna alle visite culturali, passando per le esperienze di benessere, ognuno troverà qualcosa da arricchire fine settimana e vacanze.

Il Salone del Turismo e del Tempo libero è l'occasione perfetta per immergersi nel meglio della #RivieraFrançaise e pianificare delle fughe al #VraiPaysDesrveilles. Il programma prevede workshop, dimostrazioni e intrattenimento per tutta la famiglia. I partecipanti avranno anche la possibilità di vincere regali esclusivi.

Per la comodità di tutti, i visitatori avranno la possibilità di mangiare in loco durante tutto il giorno.

Una conferenza da non perdere durante questo evento sarà diretta da David Rousseau, capo del Servizio del Patrimonio della Città di Mentone, dalle 15 alle 16. Presenterà l'appassionante progetto di visita virtuale della Basilica di San Michele, delle cappelle dei Penitenti e dell'Annunciaciade, offrendo così una prospettiva unica sulla storia della regione.

Gli appassionati di archeologia saranno deliziati dal laboratorio gratuito organizzato dal museo della preistoria regionale di Mentone. Aperto a tutti e previa registrazione presso l'Ufficio del Turismo, questo coinvolgente workshop permetterà ai partecipanti di assumere il ruolo di un archeologo, un'esperienza arricchente adatta ai bambini a partire dagli 8 anni.

Sophie, del team dell'Ufficio del Turismo Mentone, Riviera & Merveilles, farà scoprire l'attività My Explore Bag, ideale per le famiglie con bambini a partire da 10 anni, che permette di scoprire il patrimonio di Mentone, Riviera & Meraviglie in modo ludico, con uno zaino pieno di accessori per l'esplorazione.

Potrete anche approfittare a tariffa agevolata (8 euro contro 10 di solito) del trenino turistico che modificherà il suo circuito abituale e partirà eccezionalmente dal Palazzo d'Europa, offrendo così una soluzione di trasporto pratica e ludica per i visitatori