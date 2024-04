Auron si appresta ad ospitare il Festival dello Yoga Tibetano

Il programma del festival è tanto vario quanto profondo, evidenziando una serie di pratiche tradizionali e contemporanee. Tra i momenti salienti, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nel Lujong, una pratica di yoga tibetano che unisce movimenti fisici e meditazione per armonizzare corpo e mente. Gli amanti della danza saranno deliziati dal Tog Chod, una forma di danza meditativa basata sui movimenti della spada.

Per coloro che cercano un'esperienza uditiva trascendente, un concerto di ciotole tibetane promette di portare i partecipanti in un viaggio sonoro rilassante e riparatore. Parallelamente, conferenze illuminanti daranno uno sguardo alla saggezza millenaria del Tibet, coprendo argomenti come lo yoga del respiro, lo Yantra Yoga e la medicina tibetana.