Oltre Monte Carlo: 8 viaggi di lusso in vista di questa estate

Quest'estate invece di optare per le solite località turistiche sulla Riviera francese, perché non esplorare nuove destinazioni di prim'ordine? Dalla sorprendente bellezza di paesaggi incontaminati ai fasti dell'ospitalità di lusso in location remote e inconsuete, c'è un mondo di squisite esperienze da vivere al di là di Monte Carlo. Ecco 8 mete esclusive, per accontentare anche i viaggiatori più esigenti.

Relax di lusso in Tanzania

Ogni bambino ha sognato almeno una volta di avventurarsi in una savana brulicante di animali selvaggi. Ebbene, grazie ai, questo sogno può diventare realtà nell'età adulta. Dimentica i safari organizzati di massa: qui ti attende un'esperienza VIP di prim'ordine. Negli accoglienti e raffinati lodge, il comfort è impeccabile e l'atmosfera autenticamente africana. Durante il giorno, scenderai sui sentieri con guide esperte per avvistare i maestosi Big Five, mentre la sera gusterai succulente prelibatezze gourmet sotto un cielo trapunto di stelle.

California, il lusso Made in USA

La California è la quintessenza dell'american dream, sinonimo di miti hollywoodiani e infinite possibilità. Perché allora non lasciarsi travolgere dal? Grazie a circuiti su misura ideati da agenzie specializzate in viaggi di lusso, potrai addentrarti nel vortice glamour di Los Angeles, alloggiando in boutique hotel di tendenza, prendendo lezioni di surf a Malibu e visitando gallerie d'arte e musei con guide esclusive. Il gran finale? Un'avventura on the road a bordo di una scintillante cabriolet lungo la mitica strada che conduce a Palm Springs, l'oasi preferita dalle star immersa nel deserto californiano.

Un crociera in Egitto su un'imbarcazione leggendaria

Se vuoi scoprire i segreti dell'antico Egitto, cosa c'è di meglio che un viaggio in nave lungo il Nilo? Non stiamo però parlando di qualsiasi battello: lache vanta una storia ultrasecolare. Accomodati in una delle sue suite arredate in stile Belle Époque e immergiti in un'atmosfera da Grand Tour, godendoti il privilegio di visitare la Valle dei Re e altri gioielli archeologici con la massima esclusività.

Antartide: tra resort e crociere di lusso

Fino a pochi anni fa, l'idea di poter soggiornare in Antartide sarebbe sembrata pura follia. Oggi invece è diventata un'opportunità per pochi eletti. Immagina di pernottare in untra le vastità incontaminate del continente ghiacciato: un'esperienza da vera avventura polare, senza però rinunciare ai comfort del massimo lusso. In alternativa, potrai optare per un'emozionante crociera di lusso tra gli iceberg a bordo di navi da sogno dotate di ristoranti gourmet e persino ville private. Un viaggio estremo, ai confini del mondo.

Las Vegas: lusso e gioco a 5 stelle

Las Vegas è da sempre l'emblema dello sfarzo e del divertimento sfrenato. Nella capitale mondiale del gioco d'azzardo non mancano raffinatissimi hotel e casinò dove lasciarsi andare a tentazioni e divertimento. Oltre a concederti qualche puntata al tavolo verde nelle sale da gioco più esclusive, qui potrai tuffarti in esperienze di puro intrattenimento: dal volo in elicottero alle, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Montego Bay, il lusso in Giamaica

I Caraibi sono da sempre una meta di punta per chi brama vacanze esclusive. La Giamaica in particolare si fregia diin cui ogni ospite viene circondato di attenzioni degne dei veri reali. A Montego Bay, le strutture ricettive di extra-lusso garantiscono un servizio unico, con chef, maggiordomo e domestici privati a disposizione durante l'intero soggiorno. Un assaggio di vita da Ragià nelle smeraldine acque dei Caraibi, lontano dai riflettori e dal mondo esterno.

Scoprire il Giappone in treni di lusso

Voglia di abbandonare i soliti trasporti della vacanza tradizionale e concederti un? È questo l'ultimo trend per chi vuole godersi il fascino millenario del paese nipponico in totale comfort e stile. Treni come lo Shiki-shima si rivelano vere e proprie oasi di lusso in movimento: dall'arredamento ispirato alle arti tradizionali giapponesi ai vagoni panoramici per ammirare i paesaggi, ogni dettaglio è curato per non far rimpiangere nemmeno per un istante un albergo a cinque stelle.

Africa da sogno nell'Isola di Mauritius

Mauritius è la perla più scintillante dell'arcipelago africano delle Mascarene. Un angolo di paradiso con spiagge da sogno, acque cristalline e. Qui il lusso non è uno status symbol ma un'autentica filosofia di vita. Gli hotel a cinque stelle con ville e piscine private e gli esclusivi ristoranti gourmet offrono il massimo del prestigio e del comfort, coniugando atmosfere da sogno caraibico e sapori locali squisiti.

Dai safari nella savana ai ghiacci dell'Antartide, il lusso non ha più confini geografici. E questa selezione di destinazioni dimostra che oggi è possibile realizzare anche i desideri più ambiziosi ed emozionanti. Non ti resta che lasciarti ispirare e scegliere la meta dei tuoi sogni per la prossima, indimenticabile vacanza!