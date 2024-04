Dal 24 al 28 aprile, Les Ballets de Monte-Carlo propongono To the Point(e), un programma inedito che fa il ponte tra il classico e il contemporaneo grazie a coreografi internazionali conosciuti per associare audacia e tecnica esigente.

Nelle stesse serate potrete scoprire Within the Golden Hour di Christopher Wheeldon, Autodance di Sharon Eyal & Gai Behar, Verso un Paese Saggio di Jean-Christophe Maillot.