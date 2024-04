Monaco, il Governo del Principe continua a sostenere negozi e ristoranti con l'App "Carlo"

Lo scorso 28 marzo, il Governo del Principe e la società Carlo hanno ricevuto i commercianti partner dell'applicazione a MonacoTech.

L'obiettivo dell'incontro era quello di discutere i risultati molto positivi ottenuti dal dispositivo dal suo lancio nel dicembre 2020, la prosecuzione dell'assunzione delle spese di piattaforma da parte del governo e l'evoluzione del programma di sponsorizzazione.

Infatti, il dispositivo riscuote un vivo successo e l'applicazione, che ha generato più di un milione di acquisti nel 2023, conta ormai 653 negozi partner e 65.000 utenti di cui circa il 60% sono residenti dei comuni limitrofi e/o lavoratori pendolari.

Alla luce di questi risultati, e nella continua volontà di sostenere il commercio locale, il governo ha deciso di prolungare la copertura delle spese di piattaforma fino al 31 marzo 2025. Questa decisione consente ai trader partner di non aumentare la loro partecipazione alle commissioni, che ammonta all'1% dal 1º aprile 2023.

Per garantire la continuità di questo circolo economico virtuoso, Carlo fa evolvere il programma di sponsorizzazione offrendo 5€ di Cashback per ogni nuovo utente sponsorizzato e organizzando offerte puntuali per ricompensare l'impegno degli «sponsor».

Il vecchio sistema di sponsorizzazione terminerà il 31 marzo 2024 senza eliminare il Cashback generato fino a tale data.

Il Governo si rallegra di questa collaborazione con Carlo e i commercianti partner che contribuisce al dinamismo economico del Principato.