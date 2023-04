F1. A Baku troppo forte la Red Bull: Leclerc solo secondo nella Sprint race. Vince Perez

Per Charles Leclerc e la Ferrari, Baku e questo weekend di ritorno dopo una lunga sosta sono stati il posto e il momento migliori per poter fare le due pole position, quella di ieri valida per la gara di domani, e quella di stamattina per la gara Sprint. Ma la Red Bull, che qualcosa nelle qualifiche ha lasciato per strada, si è ripresa tutto con gli interessi nella mini gara di diciassette giri.

Troppo veloce la monoposto austriaca, con Sergio Perez partito secondo e a metà della sprint lesto a prendere il comando grazie a una macchina molto più veloce di una Ferrari comunque rediviva. Il monegasco non è più riuscito a impensierire il messicano, ma grazie alla scia è riuscito a tenere dietro l'altra Red Bull di Verstappen, con qualche danno dovuto ai contatti al primo giro con la Mercedes di Russell che gli ha impedito fino in fondo di sfoderare tutto il potenziale per centrare la doppietta.

Insomma, Red Bull è ancora la macchina da battere, e la Sprint di oggi potrebbe essere l'antipasto di quello che si vedrà domani. Ma Baku ha dimostrato coi suoi muretti insidiosi da tracciato cittadino molto veloce, di riservare tante sorprese. Quel che è certo è che Ferrari ha tutti i presupposti per tornare a essere di nuovo considerata seconda forza del mondiale, avendo dimostrato qualcosa in più di Mercedes e Aston Martin: e dopo Melbourne, non sarebbe affatto cosa da poco.