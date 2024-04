F1. In Giappone, weekend altalenante per Leclerc: il monegasco è quarto, dietro alle due Red Bull e a Sainz

È stato un weekend altalenante per il monegasco Charles Leclerc a Suzuka, in Giappone. Un'altra qualifica disastrosa, come in Australia, con un ottavo posto e la partenza dalla quarta fila che ha pesantemente condizionato la strategia per il Gran Premio.

E chissà quanto ha influito sulla decisione della strategia da attuare quella bandiera rossa con interruzione al primo giro. Fatto sta che il monegasco opta per una sola sosta, che lo porta anche grazie all'ottima forma della Ferrari, a ridosso del podio, ceduto a poche tornate dal termine al compagno di squadra Carlos Sainz che, partito quarto e con due soste effettuate, aveva una gomma più performante nel finale. Là davanti, saldamente senza rivali, le due Red Bull di Verstappen e Perez, con le due Ferrari dietro che hanno avuto la meglio anche della McLaren di Lando Norris, unico in grado di poter provare a impensierire le rosse per la zona podio.