Accessibilità ferroviaria al Principato: investimenti e mezzi per garantire al meglio il servizio

Le discussioni hanno riguardato il programma di investimenti e i mezzi necessari per garantire il miglior servizio possibile al Principato, nell'ambito degli accordi preesistenti, ma anche cercando nuove soluzioni come, ad esempio, il noleggio di convogli in unità multiple e l'acquisizione di nuovi convogli.

Giovedì 25 aprile, il Ministro di Stato, Pierre DARTOUT, accompagnato da Céline CARON-DAGIONI, Consigliere di Governo-Ministro dell'Attrezzatura, dell'Ambiente e dell'Urbanistica, e da Pierre-André CHIAPPORI, Consigliere di Governo-Ministro delle Finanze e dell'Economia, hanno ricevuto Jean-Pierre SERRUS, Tredicesimo Vicepresidente della Regione Provenza Alpi Costa Azzurra responsabile dei trasporti e della mobilità sostenibile e Sindaco di La Roque d'Anthéron, accompagnato da Laurent BENVENUTI, Consigliere per i trasporti e le infrastrutture presso lo studio di Renaud Muselier, Presidente della Regione, per evocare le vie di miglioramento del servizio ferroviario del Principato.

In tale occasione, il governo principesco ha ricordato l'importanza particolare che riveste l'accessibilità al Principato per via ferroviaria, in quanto principale vettore di spostamento dei lavoratori transfrontalieri e dei visitatori che ogni giorno giungono a migliaia a Monaco.

Pertanto, le prime decisioni sulle scelte e l'attuazione di soluzioni dovrebbero essere prese quest'anno, a partire dal mese di maggio.