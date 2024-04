Il principe Alberto II e la principessa Charlène di Monaco hanno inaugurato giovedì sera 25 aprile una replica del Principato di Monaco al Miniatur Wunderland di Amburgo.

La coppia principesca era accompagnata dai due figli, il principe ereditario Jacques e la principessa Gabriella.

Come sempre, era presente il fotografo Ezio Cairoli che ci fa rivivere, in esclusiva per i lettori di Montecarlo News le immagini più belle della giornata.