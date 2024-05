Domenica 5 maggio, sesta domenica di Pasqua, la giornata internazionale dei cristiani d'Oriente proporrà tempi di preghiera, incontro, amicizia e comunione fraterna in Oriente come in Francia e a Monaco.

Molte diocesi, tra cui quella monegasca, parteciperanno a questa giornata, organizzata con il concorso dell'Opera d'Oriente.

A Monaco le parrocchie saranno invitate ad una particolare intenzione di preghiera durante la preghiera universale; una mostra sarà proposta nella chiesa di Saint Charles.