Conferenze monegasche: Eva Jospin con "Fabriquer ses Folies: de la Forêt à la Grotte"

A quale passeggiata ci invita Eva Jospin? «La mia foresta è totalmente mentale. Non è figurativa. Riflette preoccupazioni umane: l'idea di perdersi o di ritrovarsi, il nostro rapporto con l'infanzia ai racconti, come Bambi o Hansel e Gretel, alle paure arcaiche... Le mie foreste sono propizie alla fuga mentale».

Laureata all'Università di Parigi, vincitrice del Premio dell'Accademia delle Belle Arti di Parigi e pensionante di la Villa Medici, Eva Jospin espone regolarmente in Francia e nel mondo intero dei paesaggi forestali e architettonici sviluppa in diversi mezzi. Il suo lavoro artistico entra in dialogo con gli spazi espositivi che lo accolgono per un'esperienza tra memoria, materia e immaginazione attraverso materiali a volte preziosi a volte deprezzati.

L'artista rivela inoltre diverse installazioni monumentali e immersive: corte quadrata del Louvre (Panorama, 2016) o ancora l'abbazia di Montmajour (Cénotaphe, 2020). Firma la creazione di una serie di pannelli ricamati per il sfilata haute couture della Maison Dior nel 2021, (Chambre de Soie), così come lo scenario monumentale della sfilata pret-a-porter primavera estate 2023 (Ninfei, 2022).

Eva Jospin crea anche opere perenni come l'installazione Folie, nel Domaine de Chaumont-sur-Loire nel 2015, La Traversata aBeaupassage àParis nel 2018 e Le Passage à Nantes nel 2019.

Nel 2022 inaugura Microclima, una nuova struttura permanente concepita come giardino d'inverno nel negozio Max Mara Piazza del Liberty a Milano.

Dopo un trionfo al Palazzo dei Papi ad Avignone, le opere di Eva Jospin saranno esposte al Museo Fortuny a Venezia dal 10 aprile al 24 novembre 2024