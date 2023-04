Nizza, i nudi di Tom Wesselmann al Museo Matisse (Foto)

Tom Wesselmann regardant Sunset Nude with Matisse Odalisque, 2002 © Estate of Tom Wesselmann / Adagp, Paris, 2023 Photo © Kate Wesselmann

Il Musée Matisse di Nizza propone, fino al 29 maggio 2023, la mostra “Tom Wesselmann after Matisse”.

Con la serie Great American Nudes negli anni '60, Tom Wesselmann ha trasformato l'odalisca di Matisse in un'icona pop: successivamente l'opera di Matisse è rimasta, per lui, un riferimento centrale nella sua ricerca di efficienza visiva e saturazione dell'immagine.

Tom Wesselmann, Sunset Nude with Matisse Odalisque, 2003, huile sur toile, © Estate of Tom Wesselmann / Adagp, Paris, 2023 Photo © Jeffrey Sturges



Attraverso una selezione di quarantuno opere, la mostra “Tom Wesselmann after Matisse” racconta l’ammirazione per l'artista che si esprime in molti modi, dai primi collage nel 1959, ai suoi ultimi lavori, con i Sunset Nudes degli anni 2000.

Creazioni che testimoniano diverse modalità di appropriazione dell'opera di Matisse.

Henri Matisse, Hindoue à la jupe de tulle, 1929, lithographie sur papier chine, Musée Matisse Nice © Succession H. Matisse Photo © François Fernandez

La mostra si propone di mostrare Wesselmann nel suo laboratorio così da comprendere la sua elaborata tecnica del collage o del disegno, dai piccoli formati alle grandi realizzazioni. La mostra riunisce quattro insiemi principali che testimoniano il dialogo tra questo grande artista pop americano ed Henri Matisse: i collage, i Great American Nudes, il Steel Drawings e i Sunset Nudes.

Il Musée Matisse si trova a Nizza in Avenue des Arènes de Cimiez 164.