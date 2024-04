Sinner vincente a Monte Carlo dopo la visita ad Ospedaletti (Foto e video)

Jannik Sinner passa agevolmente il primo turno al torneo Master 1.000 di Monte Carlo. Netto il vantaggio sullo statunitense Sebastian Korda: 6/1 6/2 in soli 75 minuti di completo dominio degli scambi.

La visita ad Ospedaletti sembra aver portato bene al campione altoatesino che ha voluto ringraziare il Comune di Ospedaletti, presente con il Sindaco Daniele Cimiotti, per l’assistenza logistica e il Circolo Tennis di Ospedaletti che ha messo a disposizione le sue strutture per una serie di riprese video che andranno a comporre un documentario per il suo sito.

Grande entusiasmo da parte dei tanti tifosi accorsi in un lampo da ogni dove appena la notizia della presenza di Sinner si è diffusa.

Particolarmente apprezzato il campo centrale in sintetico che, grazie alla sua posizione, come sospeso sul mare, ha permesso delle riprese particolarmente suggestive.

“Spero di tornare, magari per un allenamento con Matteo e Gianluca” - il commento del campione alla partenza, con riferimento ai tennisti di Sanremo Matteo Arnaldi e Gianluca Mager, con i quali il rapporto di stima ed amicizia è particolarmente stretto, non senza aver pazientemente accontentato tutti i piccoli fans che reclamavano un selfie ed un autografo nonostante l’ora ormai notturna.