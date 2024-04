Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Dal 11 al 13 aprile 2024 - Denise jardinière vous invite chez elle - Théâtre Le Tribunal - 20,30



Dal 12 al 21 aprile 2024 - 52 è Antibes Art Fair - Esplanade du Pré des Pêcheurs - 11



Dal 12 al 14 e dal 19 al 21 e dal 26 al 28 aprile 2024 - Les 7 Péchers Capitaux - Théâtre Antibéa – 20,30



Sabato 13 aprile 2024 - Atelier Repair Café - Espace Croix Rouge - 14



Sabato 13 aprile 2024 - Classic' Antibes - Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique – 20



Domenica 14 aprile 2024 - Vide grenier des Commerçants - 55 avenue de Cannes



Domenica 14 aprile 2024 - 5è Edition MINI MIMOSA KIDS FUN RUN - Stade du Fort-Carré – 9



Mostre ed esposizioni

Fino al 2 maggio 2024 - Exposition "Le Grand Chapiteau - Casemate n°13



Fino al 31 maggio 2024 - Exposition "Gérard Séréeé - Médiathèque Albert Camus



Visite guidate

Visita guidata della vecchia Antibes in francese – Il 2, 11, 23 e 30 aprile 2024 ore 10 e il 19 aprile 2024 ore 14,30



Visita guidata de Juan-les-Pins, la Belle Epoque aux Années Folles: Il 5 e 19 aprile 2024 ore 10