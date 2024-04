Mougins, “Andremo fino al sole”, le fotografie di Jessica Backhaus

Il Centre de la Photographie di Mougins ospita una nuova mostra dal titolo: “Nous irons jusqu’au soleil, Jessica Backhaus”.

Un mondo colorato, un mondo la cui realtà è divisa in sequenze come in un film.

La fotografia ha così tante difficoltà nel comprendere la realtà che è necessario crearne una che potrebbe anche essere il riflesso di un universo personale: sotto lo sguardo divertito e protettivo di Henri Matisse e Josef Albers.

Il fotografo a volte deve tornare ai fondamentali, saper dare valori e disporre i colori sui fogli di carta, lasciarli vivere e sistemarli.

Jessica Backhaus, 2021 ©Ilaria Turba





La percezione non si pensa, s’impone come un'evidenza e non la si misura. E se, come desidera Jessica Backhaus, la si esplora associando sentimenti e virtù sarebbe percepita con in modo rassicurante e inquietante, tra piacere e interrogativo.

È vero, il colore è un fard: ci inganna e ci seduce.

Le immagini di Jessica Backhaus sono dotate anche di un potere ipnotico. Eppure non è altro che carta, luce, colore puro e ombra, ma che, non sappiamo come, donano alle immagini una vibrazione, una vita propria.

Constellation 2022 ©Jessica Backhaus





La mostra si tiene al Centre de la Photographie di Mougins che si trova in Rue de l'Église 43 e potrà essere visitata fino al 2 giugno 2024.