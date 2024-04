Confermata la presenza di Gianmarco Tamberi al Meeting Herculis EBS di Monaco

Fervono i preparativi per il Meeting Herculis EBS 2024, eletto sette volte miglior meeting del mondo. Si solgerà nel Principato il 12 luglio prossimo. Per aprre le ostilità, gli organizzatori hanno confermato la presenza di Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico e del Mondo in carica per il salto in alto.

"Sono felice di tornare a Monaco - dice il campione italiano -. Amo la città, amo lo stadio e amo il pubblico. Spero di cuore di poter trasmettere tutta l'energia che ho ai fans che saranno presenti ai quali do appuntamento in pista. Non vedo l'ora di esserci".