Il Nice Jazz Fest cambia nome e apre la biglietteria on line

Il più antico festival jazz, creato a Nizza nel 1948, cambia nome.

Il Jazz Festival, divenuto Nice Jazz Festival nel 1992, diventa, a partire dal 2024, Nice Jazz Fest.





Dal 20 agosto 2024, il festival si stabilirà in Place Masséna e al Théâtre de Verdure per 4 serate eccezionali con una capacità di accoglienza aumentata.



Qualche settimana prima di questo evento tanto atteso, la biglietteria on line ha aperto sul sito nicejazzfest.fr ( clicca qui ) con una tariffa preferenziale di 120 euro invece di 160 euro per l'abbonamento di 4 giorni.





L’offerta è valida fino all’ufficializzazione completa del programma della manifestazione previsto a metà maggio.



Il Nice Jazz Fest si svolgerà da martedì 20 agosto a venerdì 23 agosto 2024 con un'esperienza unica in centro città, a due passi dalla spiaggia.

Sono previsti 24 concerti su 2 palchi che concentreranno il meglio del jazz e della musica più attuale.