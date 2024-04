Arrivano le fragole di Carros, una vera passione per i francesi (Video)

Nelle prossime settimane non meno di 80 tonnellate di fragole di Carros, vere regine dei piccoli frutti, perverranno a maturazione e saranno pronte per essere commercializzate.

La fragola costituisce una vera e propria passione gastronomica per i francesi, nessun altro frutto (fatta eccezione per le prugne, ma solo in alcune aree) può vantare un numero così alto di appassionati.

Se ne consumano in tutti i modi, a fine pasto, con l’aperitivo, assieme con le ostriche o il formaggio, nei dolci, nei gelati: si tratta solo di un piccolo esempio.

Per questo a Carros, dove la fragola riesce a sublimarsi, la fête de la fraise è più che una ricorrenza annuale.

La fragola a Carros è più che un simbolo e l’essenza stessa della cittadina quando giunge la primavera.

La festa si terrà sabato 20 aprile e domenica 21 aprile 2024 in Place Louis Frescolini, saranno allestiti vari stand, e sono in programma eventi, festeggiamenti, tutto all'insegna della valorizzazione dei prodotti del territorio.