Al 63° Festival della televisione di Monte-Carlo la grande anteprima sarà la serie "The gray house"

Il 63º Festival della televisione di Monte-Carlo, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno 2024, ha annunciato i dettagli della proiezione in anteprima mondiale di quest'anno.

La serie limitata della Republic Pictures "The Gray House" from Territory Pictures, Revelations Entertainment e Big Dreams Entertainment aprirà il Festival dopo l'arrivo sul Red Carpet e la cerimonia di apertura.



SAS il Principe Alberto II, Presidente Onorario del Festival, dichiarerà ufficialmente l'inizio del prestigioso evento di cinque giorni al Grimaldi Forum venerdì 14 giugno.



Molte delle star della serie limitata, The Gray House, parteciperanno all'evento glamour, tra cui Mary-Louise Parker (Weeds, The West Wing), Daisy Head (Harlots), Amethyst Davis (Kindred) e Ben Vereen (Roots), insieme ai produttori esecutivi Leslie Greif (Hatfields & McCoys) e Lori McCreary (Signora Segretario).



The Gray House si concentra sulla vera storia delle donne non celebrate che hanno capovolto le sorti della guerra civile americana a favore del Nord. Una Virginia Socialite, sua madre, una ex schiava Sister-in-Arms, e la più famosa cortigiana della città operano nei corridoi del potere confederato. Trasformano la loro Underground Railroad in un efficace e ancora più pericoloso Underground Spy Network, rischiando la vita e la libertà per aiutare a vincere la guerra e preservare la democrazia americana.



"Come narratore, ho sempre guardato alla storia. La Gray House è un'importante storia americana, ma è relazionabile al pubblico di tutto il mondo perché è una vera saga di sacrificio per la libertà", dice Kevin Costner. "È un'avventura di spionaggio epica che entusiasmerà, istruirà e ispirerà gli spettatori. Avrei voluto dirigerlo io stesso, ma sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Il notevole talento del regista Roland Joffé ci ha dato un ritratto di quattro donne incredibilmente coraggiose sullo sfondo della guerra, del romanticismo, della storia e della tragedia."

"A Revelations cerchiamo storie che ispirano e rivelano la verità", dicono invece Freeman e McCreary. "The Gray House è solo la storia di quattro spie che hanno combattuto per tenere insieme l'America durante la guerra civile. La vera narrativa del mestiere di spia era quasi persa nella storia - ma in realtà era fondamentale per la vittoria dell'Unione sulla Confederazione."

Laurent Puons, CEO di Monaco Mediax, commenta: "Il Monte-Carlo Television Festival è una celebrazione unica della televisione da tutte le parti del mondo e continua a crescere di anno in anno. Siamo molto orgogliosi di avere un dramma così speciale per aprire la 63a edizione. Non vedo l'ora di dare il benvenuto ai nostri amici della Paramount Global Content Distribution che sono stati grandi sostenitori del Festival per molti anni, insieme agli eminenti produttori e membri del cast di The Gray House per unirsi a noi a Monaco per condividere la Prima Mondiale del loro atteso dramma con noi tutti."

La serie ha come protagonisti anche Paul Anderson, Ian Duff, Hannah James, Robert Knepper, Christopher McDonald, Colin Morgan, Rob Morrow, Colin O'Donoghue, Sam Trammell con Keith David. I produttori esecutivi includono Kevin Costner, Morgan Freeman, Lori McCreary, Rod Lake, Howard Kaplan e Leslie Greif e la serie è prodotta da Territory Pictures, Revelations Entertainment e Big Dreams Entertainment da Republic Pictures con distribuzione da Paramount Global Content Distribution.

Le precedenti proiezioni e anteprime al Monte-Carlo Television Festival includono, tra gli altri, Harlan Coben’s Shelter, Last Light, Empire, Absentia, Jack Ryan di Tom Clancy e L.A’s Finest.