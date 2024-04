Carros “vede rosso”: è il momento della Festa delle fragole (Foto)

Un fine settimana all’insegna del rosso e profumatissimo: è quanto riserva Carros che vivrà oggi, sabato 20 aprile e domani, domenica 21 aprile 2024 , la 49esima edizione della Fête des fraises et du terroir.

Tante animazioni e, soprattutto, eccezionali degustazioni di un frutto che ha in Carros uno dei punti di riferimento.

Il programma della manifestazione prevede

Sabato 20 e domenica 21 aprile 2024Place Luigi Frescolini

Vendita di fragole di Carros e mercato dei produttori locali.

Attrazioni.

Accampamento medievale - Torneo degli eroi - Battaglia finale con Les compagnons de Blacas.

Danze tradizionali portoghesi.

Il Lions Club Les Balcons de Provence festeggia il suo 40° anniversario.

La ruota dei commercianti, gioco proposto da Cap Carros.

Animazioni per bambini e vendita di specialità orientali

Punto ristoro

Villa Jeoffret

Laboratorio di arte postale

Sotto il tendoneSabato 20 aprile

Ore 19 - Serata danzante con minestrone al pesto

Domenica 21 aprile

Ore 10 - Messa e benedizione delle fragole

Ore 11 - Coro “ The Southern Choir ”

Ore 11,30 - Buffet e pan bagnat gigante.

Il programma completo può essere visionato cliccando qui







La fragola costituisce una vera e propria passione gastronomica per i francesi, nessun altro frutto (fatta eccezione per le prugne, ma solo in alcune aree) può vantare un numero così alto di appassionati.

Se ne consumano in tutti i modi, a fine pasto, con l’aperitivo, assieme con le ostriche o il formaggio, nei dolci, nei gelati: si tratta solo di un piccolo esempio.

A Carros, la fragola riesce a sublimarsi: più che un simbolo e l’essenza stessa della cittadina quando giunge la primavera.

Lo scorso anno fu record di presenza con oltre 10 mila persone ad affollare le strade di Carros.