Strage sulla Promenade, inizia oggi il processo di appello

Si apre oggi, lunedì 22 aprile 2024, a Parigi, il processo di appello della strage perpetrata a Nizza, sulla Promenade des Anglais, il 14 luglio 2016 che provocò 86 morti, 318 feriti e più di 3.150 persone colpite psicologicamente.

In primo grado gli otto imputati furono tutti condannati a pene che variavano da18 a 2 anni di carcere.

Sei dei condannati in primo grado non hanno presentato appello e la condanna, per loro, è diventata definitiva, i due maggiori imputati, invece, ricorrono al riesame.

Si tratta di:

Mohamed Ghraieb, nato nel 1976 in Tunisia e condannato a 18 anni di reclusione criminale

E’ accusato di aver preso parte alla ricerca del camion bianco e di averlo “collaudato”, cinque giorni prima della strage, viaggiando a bordo del mezzo a fianco di Mohamed Lahouaiej-Bouhlel (autore della strage e deceduto durante l’attentato).

Chokri Chafroud, nato nel 1979 in Tunisia e condannato a 18 anni di reclusione criminale.

Arrestato tre giorni dopo la strage é accusato di partecipazione ad organizzazione terroristica e di aver viaggiato a bordo del camion alcuni giorni prima della strage.



Il processo di appello si aprirà dunque oggi e dovrebbe concludersi il 21 giugno 2024, pochi giorni prima dell’inizio di quello in sede civile.



Il processo si svolge a Parigi, sull'Île de la Cité, in pieno centro, dove già si era svolto quello di primo grado.



Come per il processo di primo grado, anche quello di appello potrà essere seguito, in tempo reale, a Nizza in una sala posta in Rue Cassin 143.