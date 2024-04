Settimana europea della vaccinazione: a Monaco la campagna di prevenzione contro il morbillo

L'attuale recrudescenza di alcune malattie a livello mondiale ci ricorda l'importanza fondamentale della vaccinazione per lottare efficacemente contro alcune infezioni trasmissibili, in particolare il morbillo. Il Principato di Monaco non ne è purtroppo esente, mentre i casi continuano ad aumentare nei paesi vicini come la Francia.

Oltre ad essere altamente contagiosa, la malattia può evolvere in forme gravi, con 1 persona su 5 ricoverata in ospedale in caso di infezione.

Ad oggi non esiste alcun trattamento, ma è disponibile un vaccino. Il vaccino contro il morbillo non solo previene forme gravi, ma impedisce anche di trasmettere il virus o di essere contaminati in più del 97% dei casi. La protezione dura tutta la vita.

A Monaco, la vaccinazione contro il morbillo non è obbligatoria, tuttavia, il governo principesco raccomanda vivamente di vaccinare voi e i vostri cari.

Si ricorda che il vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia (MPR) è coperto al 100% dall'assicurazione malattia se espressamente indicato nella prescrizione dal medico curante e a condizione che il bambino abbia meno di 17 anni.

Le vaccinazioni possono essere effettuate dal medico. Il medico potrà consigliarle le modalità di vaccinazione o di recupero in caso di vaccinazione incompleta e fare il punto con voi per le altre vaccinazioni raccomandate.