Gran Premio di Monaco di Formula 1: il 27 aprile varia l'orario di ritiro della posta dalle cassette

Le Poste di Monaco informano clientela che in occasione del Gran Premio di Formula 1 per sabato 27 aprile l'orario di partenza del corriere e dei pacchi sarà anticipato di un'ora.

Più precisamente: il ritiro dalle cassette postali situate sulla strada pubblica (fuori dal circuito) inizierà alle 5 del mattino, mentre il termine ultimo per la consegna di posta e pacchi presso gli uffici postali è previsto per le 11 in punto.