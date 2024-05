Via alla procedura online per la presentazione delle domande per la borsa di perfezionamento in lingua straniera

La Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport del Governo del Principe informa i candidati che desiderano beneficiare di una borsa di perfezionamento in lingua straniera che la pratica è disponibile online sul portale MonGuichet.mc, sezione Istruzione - Richiedere una borsa di studio per il perfezionamento in lingua straniera

Condizioni

• Essere iscritti in un istituto di istruzione secondaria o superiore;

• Essere di nazionalità monegasca, coniuge di monegasco, di nazionalità straniera dipendente da un monegasco, di nazionalità straniera o orfano a carico di un agente dello Stato o del Comune, di un agente di un ente pubblico o di un Servizio francese installato dal Trattato nel Principato da almeno cinque anni, in attività o in pensione o di nazionalità straniera residenti a Monaco da almeno dieci anni senza interruzione.

Affinché il fascicolo di un candidato dell'istruzione secondaria sia ammissibile, quest'ultimo deve obbligatoriamente essere scolarizzato nel Principato al momento della domanda e la lingua scelta deve essere insegnata in un istituto scolastico pubblico o privato del Principato di Monaco. Per quanto riguarda l'istruzione superiore, la scelta della lingua dovrà essere giustificata secondo il curriculum degli studi seguiti.

Tipi di soggiorno

Gli alunni dell'istruzione secondaria hanno la possibilità di effettuare:

• 5 soggiorni - da 2 settimane a 2 mesi (escluso tempo scolastico);

• Un numero illimitato di soggiorni per gli studenti in classe, «Inglese plus», «Sezione

Europea» e «Sezione internazionale» - da 2 settimane a 2 mesi.

Gli studenti dell'istruzione superiore hanno la possibilità di effettuare:

• 2 soggiorni - da 2 settimane a 2 mesi;

• 1 soggiorno - da 2 mesi a 1 anno (durata equivalente a un anno accademico, eventualmente frazionato).

Calendario

Le domande devono essere obbligatoriamente trasmesse, anche incomplete, online o depositate alla Direzione dell'Educazione Nazionale, della Gioventù e dello Sport, contro il rilascio di una ricevuta, al più tardi alle 14:00 dell'ultimo venerdì del mese di agosto dell'anno della domanda.