L’Opéra di Nizza “svela” il cartellone 2024/2025

E voilà, si conosce finalmente il cartellone dell’Opéra di Nizza, stagione 2024 – 2025.

In un contesto cupo per numerosi teatri d'opera francesi, gravati dal taglio delle sovvenzioni e dall'esplosione dei costi di gestione, l'Opera di Nizza ha presentato la sua nuova stagione a testimonianza della sua buona salute di fronte alle difficoltà della situazione.

Sarà merito del suo modo di saper coinvolgere il pubblico, di stuzzicare la sua curiosità portandolo su percorsi creativi più innovativi? Saper creare interesse, far parlare delle sue produzioni e di non chiudersi in una bolla di vecchi sognatori al profumo di sublime naftalina inamidata?