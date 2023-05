La Nazionale Piloti torna in campo: martedì 23 maggio, ore 19, a Monaco

La Nazionale Piloti torna in campo in occasione della 30ma edizione del World Stars Football Match in programma martedì 23 maggio, alla vigilia del weekend del Gran Premio di Formula 1 di Monaco.

La partita si terrà presso lo Stadio Louis II di Monaco, con il calcio d’inizio fissato alle ore 19. Alla presenza del S.A.S. Principe Alberto II, l’evento vedrà la Nazionale Piloti sfidare lo Star Team MC.

I confermati a oggi, 18 maggio, sono: Stefano Domenicali (Presidente & CEO Formula 1), Sebastien Frey (portiere), Charles Leclerc (Scuderia Ferrari), Carlos Sainz (Scuderia Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Pierre Gasly (Alpine F1), Jorge Lorenzo (campione del mondo motociclismo), Giancarlo Fisichella (ex F1), Antonio Giovinazzi (FIA WEC), Andrea Migno (motociclismo), Gabriele Tarquini (Campione WTCR), Ivan Capelli (ex F1), Piergiacomo Agostini, Gabriele Minì (FIA F3), Giorgio Amati (Porsche Supercup), Andrea Kimi Antonelli (Formula Regional), Michel Fabrizio (ex superbike), Giovanni Altoé (pilota GT), Giambattista Coldani (Clio Renault Europa), Matteo Mariani e Oscar Damiani (ex giocatori), Giovanni Crozza, Matteo Piccinni, Luisito C (guest star).

I fondi raccolti saranno devoluti a Star Team For The Children’s ed è possibile seguire l’evento sui social media ufficiali della Nazionale Piloti: su Instagram (@nazionale_piloti) e su Facebook (/NazPiloti)