Cros de Cagnes: i colori del Sud nelle opere di Anne de Massiac (Foto)

La Mairie Annexe di Cros-de-Cagnes mette a disposizione le proprie sale all’artista Anne de Massiac per la mostra temporanea “Il Sud a Colori” in programma dal 13 al 29 maggio 2024.

Fin dalla sua infanzia, Anne de Massiac è vissuta in un ambiente artistico con i nonni appassionati di fotografia e suo padre della pittura.

È all'età di 18 anni che sviluppa la sua sensibilità artistica con la fotografia e, nel 2012, dopo la morte del padre iniziò a dipingere ad acquarello: dopo essersi imbattuta per caso nel suo materiale, ha dipinto e non si è più fermata.

Oggi divide la sua vita quotidiana tra il lavoro e la passione. Ogni settimana, da 10 anni, prende lezioni per migliorare la sua tecnica: trompe l’oeil, ritratti, bozzetti di nudo.

Dipinge le sue opere partendo dalle foto di viaggi o lasciando parlare la sua immaginazione.

Il suo obiettivo? Condividere un'emozione utilizzando il colore come principale vettore di trasmissione.

Di lei è stato detto che “I colori sono innocenti, ma i tratti sono netti e l'ingenuità che emerge non cancella la saggezza di una donna entusiasta.

Dipinge per divertirsi e condividere le sue emozioni e questo è senza dubbio ciò che dà freschezza ai suoi dipinti”.





La mostra “Le Sud en couleurs - Anne de Massiac” si tiene, dal 13 al 29 maggio 2024, alla Mairie Annexe du Cros-de-Cagnes in Avenue des Oliviers 2, Promenade de la Plage, a Cagnes-sur-Mer