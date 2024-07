Mentone, premiati i giovani che si sono distinti durante l'anno

Giovedì sera 27 giugno, la città di Mentone, la Mission locale Est 06, la SDIS06, l'AFSSA e l'International Sport Experience hanno premiato i giovani meritevoli che si sono distinti durante l'anno.

In particolare: ottenendo la BNSSA, che consente loro di iscriversi alla SDIS per la sorveglianza delle spiagge durante la prossima stagione estiva; seguendo il corso di bagnino per la sorveglianza dei bambini nei centri ricreativi; rappresentando Mentone a un torneo internazionale di Teqball in Vietnam ed impegnandosi con la Missione Locale Est 06.