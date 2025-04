Vernissage. Dalla parte della gente (Foto)

Vernissage della mostra “Laurent Ballesta, mers et mystères” - Fotografie di Silvia Assin

Questa volta Silvia Assin ci accompagna nel Vieux Nice, in Place Gautier, dove, al Museo della Fotografia, è in corso il vernissage della mostra “Laurent Ballesta, mers et mystères”.



Le fotografie di Silvia Assin ci regalano alcuni momenti dell’inaugurazione nei quali le persone, diverse nell’atteggiamento, nel modo di vestire, nel modo di rapportarsi alle immagini esposte, raccontano la propria personalità.



Dallo stupore del bambino, all’indifferenza di altre e poi gli incontri, gli abbracci e i sorrisi.





L’immancabile foto di gruppo e l’attenzione alle parole pronunciate al microfono: l’umanità di presenta in tutte le sue sfaccettature.



Anche un vernissage serve a dimostrare quanto siano interessanti gli atteggiamenti delle persone e per fortuna quanto siano diverse le reazioni di fronte al medesimo soggetto.