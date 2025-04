Monaco, i risultati della nona edizione del programma pedagogico "Les apprentis collectionneurs"

Incominciato nel 2017 dal Nuovo Museo Nazionale di Monaco, «Les apprentis collectionneurs» è un programma pedagogico sostenuto dalla SOGEDA (Società per la Gestione dei Diritti d'Autore), che ha come obiettivo di familiarizzare gli adolescenti con l'arte contemporanea, così come una delle missioni di un museo: collezionare.

Per la sua nona edizione, gli alunni dell'ultimo anno in arte del liceo Albert-I, accompagnati dal loro professore Jean-Guy Cuomo e Benjamin Laugier, responsabile dei pubblici al NMNM, hanno seguito, durante l'anno, una serie di incontri, scambi, visite e workshop.

Quest'anno, 24 studenti si sono recati a ARCOmadrid, una delle più prestigiose fiere d'arte contemporanea in Europa. Hanno condotto un lavoro di ricerca e selezione di una o più opere realizzate dallo stesso artista, con un budget di acquisto di 20.000 €.

Mercoledì 26 marzo, gli studenti hanno presentato e argomentato le loro scelte davanti a una giuria composta da S.A.R. la Principessa di Hannover, Presidente del Comitato delle acquisizioni e del Consiglio di amministrazione del NMNM; Daniela Memmo d'Amelio, grande mecenate del museo, membro del comitato delle acquisizioni dell'NMNM e madrina dell'edizione 2025; Hélène Audiffren, consigliera arti plastiche presso la Direzione regionale degli affari culturali Provenza-Alpi-Costa Azzurra; Francisco Tropa, artista; Jean-Philippe Vinci, direttore dell'Educazione nazionale, della gioventù e dello sport (Monaco); Célia Bernasconi, Curatrice capo dell'NMNM e Björn Dahlström, Direttore dell'NMNM.