Corsi di Storia dell'Arte a Nizza: l'École du Louvre torna a settembre 2025

La città di Nizza si prepara ad accogliere nuovamente l'École du Louvre con una serie di corsi dedicati alla storia dell'arte, disponibili a partire da settembre 2025.

Questa iniziativa, approvata recentemente dal Consiglio, offrirà ai cittadini un'opportunità unica di approfondire la conoscenza artistica e culturale.



Dettagli dell'Offerta Formativa

Inizio corsi: Settembre 2025

Sede: L’Artistique, 27 boulevard Dubouchage, Nizza

Struttura del programma: 17 corsi annuali suddivisi in due cicli :





Ciclo introduttivo alla storia dell’arte

Ciclo tematico su argomenti specifici

Un'Iniziativa per la Cultura Accessibile



L’offerta formativa si inserisce nella politica culturale di accessibilità promossa a Nizza con l'obiettivo di permettere ai cittadini di accedere a un insegnamento di alta qualità in storia dell'arte e delle civiltà, grazie alla collaborazione con l'École du Louvre.



L'École du Louvre porta avanti da anni un programma di corsi decentrati in importanti città come Marsiglia, Lione e Nizza, offrendo una formazione d’eccellenza anche al di fuori di Parigi.

Dal 1991, la città di Nizza ospita questi corsi, caratterizzati da un elevato livello qualitativo e dalla competenza del corpo docente, composto da conservatori, professionisti del patrimonio e docenti-ricercatori.



I corsi mirano a fornire agli studenti una prospettiva ampia e senza limiti cronologici o geografici sulla storia dell'arte.

Tra i temi affrontati negli anni precedenti troviamo:

Il Surrealismo

L’Arte dei Giardini

I Pittori Europei

L’Arte Greca

Architettura e Arte dei Giardini in Giappone

Le iscrizioni ai nuovi corsi per l’anno 2025-2026 saranno aperte da settembre 2025. Chi desidera partecipare avrà la possibilità di scoprire o approfondire la storia dell’arte grazie a un'offerta formativa di altissimo livello.