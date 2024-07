Nuove frontiere della tecnologia: approda in Costa Azzurra il Sea Index, l’indice per misurare l'impatto ambientale dei superyacht

Che l’IA sia parte integrante della nostra vita è un fatto innegabile. Dalla domotica ai veicoli elettrici, passando per le moderne piattaforme di casino online , fino ad arrivare al settore della sostenibilità ambientale: oggigiorno non c'è campo in cui gli sviluppi tecnologici non trovino applicazione. I continui progressi scientifici hanno infatti permesso alla tecnologia di trasformarsi in uno strumento in grado di rendere la nostra quotidianità molto più semplice e di contribuire a plasmare il futuro del pianeta, aiutandoci ad affrontare le sfide ambientali più urgenti del momento.

L’implementazione del Sea Index, già adottato in diversi porti della Costa Azzurra, è un esempio lampante dei passi da gigante fatti in questa direzione. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Sea Index, uno strumento indispensabile per un futuro più verde

Il Sea Index , lanciato nel 2020 dallo Yacht Club di Monaco, è uno strumento rivoluzionario ideato per misurare l'impatto ambientale dei superyacht, mediante la valutazione delle emissioni di CO2 delle imbarcazioni da diporto superiori a 25 metri. Un’iniziativa tecnologica davvero ben accolta in Costa Azzurra, una regione in cui il costante aumento del turismo nautico rende indispensabile l’adozione di misure mirate a preservare l’ambiente marino.

Si stima infatti che la Costa Azzurra attiri annualmente oltre la metà della flotta mondiale di yacht, generando un ingresso economico di 1,1 miliardi di euro e circa 10.000 posti di lavoro. Un impatto ambientale indubbiamente significativo, motivo per cui l'adozione di strumenti come il Sea Index, attualmente utilizzato in quindici porti situati nella fascia di mare tra Mentone, Saint-Tropez e Bonifacio in Corsica, è cruciale per minimizzare l'inquinamento associato a queste attività.

Non solo sostenibilitá: l’IA e le sue molteplici applicazioni invadono anche il campo dell'intrattenimento online

Il potenziale dell'IA non si limita alla salvaguardia ambientale, bensì si estende a una vasta gamma di settori molto diversi tra loro, il che testimonia la sua grande versatilità. C'è spesso la tendenza ad associare il concetto di tecnologia a quello di divertimento, si pensi ad esempio ai social network, senza dubbio la più grande manifestazione dell'innovazione digitale. Non è di certo un errore, considerando che il mondo dell’intrattenimento è stato fortemente influenzato dallo sviluppo tecnologico.

Il fatto sorprendente è che gli stessi algoritmi utilizzati nel settore nautico, o più in generale della sostenibilità , possono essere applicati a campi che non hanno alcun legame con l'ambiente, come quello dell’intrattenimento digitale. Ne sono un esempio i casinò online, in cui si ricorre spesso all’IA per creare ambienti di gioco più coinvolgenti, generare contenuti personalizzati e persino migliorare la sicurezza degli utenti.

Questo è possibile grazie alla cosiddetta “analisi dei big data”, strumento che consente di personalizzare le offerte indirizzate ai giocatori e ottimizzare la loro esperienza, lo stesso che viene usato anche in ambito ambientale per identificare le strategie di conservazione più efficaci per migliorare lo stato di salute degli ecosistemi marini e garantire la salvaguardia degli oceani . Per non parlare dei meccanismi di machine learning, usati per rilevare comportamenti sospetti e prevenire frodi, proprio come nel campo della sostenibilità possono aiutare a prevedere l'impatto delle attività umane sull'ambiente, consentendo di adottare misure preventive volte a mitigarne i danni.

La tecnologia sta cambiando il nostro presente e il nostro futuro

Tutto quanto esposto sopra ci porta a riflettere sull'importanza della tecnologia, che si presenta come un alleato capace di offrire soluzioni innovative per affrontare le sfide quotidiane, dalle più semplici alle più complesse, come quelle legate alla sostenibilità, di cui il Sea Index è un esempio tangibile.

Guardando al futuro, si spera che il modello già adottato dalla Costa Azzurra venga replicato anche da altri paesi, cosí da permettere alla tecnologia di diventare il catalizzatore di un cambiamento positivo a favore del pianeta.