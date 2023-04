7 innovazioni italiane per la sostenibilità

Secondo il Global Sustainability Index, l'Italia è il 15° paese più ecologico del mondo, in quanto il governo ha investito sostanzialmente in politiche verdi, energia e mitigazione dell'inquinamento. L'Italia ha già superato l'obiettivo di sostenibilità 2020 in quanto la quota di energie rinnovabili è aumentata considerevolmente dal 6% al 15% in soli sette anni. Inoltre, il paese è riuscito a ridurre la percentuale di energia da combustibili fossili e la dipendenza dalle importazioni.

Gli obiettivi futuri in materia di sostenibilità includono la riduzione delle emissioni di gas serra del 90-95% entro il 2050 e il raggiungimento di una quota del 30% di energia rinnovabile entro il 2023. Quest'obiettivo non è poi così impossibile, visto che l'Italia è il primo Paese ad aver mai introdotto lo sviluppo sostenibile nel curriculum nazionale. Ora, nelle scuole, i bambini parlano di cambiamento climatico e sostenibilità una volta alla settimana, il che è un requisito cruciale per le generazioni future in quanto valorizza maggiormente la natura e li fa essere più consapevoli dell'ambiente.

L'Italia è anche uno dei Paesi con alcune interessanti innovazioni green, così come gli edifici eco-compatibili. Portiamoli avanti!

Un dispositivo che elimina i rifiuti dai fondali oceanici

Un team della Scuola Superiore Sant'Anna ha sviluppato un piccolo e simpatico sistema robotico chiamato SILVER, progettato per rilevare e raccogliere la plastica dagli oceani. Il robot è in grado di muoversi, camminare e correre sul fondo dell'oceano con le sue sei braccia che sembrano quelle di un granchio. Queste braccia sono state testate per gestire diversi fondali marini e rimbalzare efficacemente per evitare danni. Con uno dei suoi bracci, il robot raccoglierà i rifiuti di plastica. Considerando che circa 12,7 milioni di tonnellate di plastica finiscono negli oceani, SILVER è fondamentale per creare un ambiente più pulito e più sano sia per gli esseri umani che per gli animali.

Uno scambio di token per bottiglie di plastica

Poiché ognianno vengono sprecati milioni di tonnellate di plastica, le aziende sono alla ricerca di modi per ridurre al minimo le conseguenze. Roma, ad esempio, mitiga la plastica offrendo corse in metropolitana in cambio di plastica. Ora è possibile ottenere crediti per le corse in metropolitana e autobus nelle principali stazioni: Cipro, Piramide e S. Giovanni.

I rifiuti intorno a questi luoghi possono anche essere gestiti con la tecnologia adeguata. Ad esempio, Miltek presse e compattatori che possono trattare carta, cartone, plastica, polistirolo, alluminio e rifiuti misti. Questi utensili estesi possono essere alimentati da una tecnologia pneumatica, elettrica o idraulica, che è accettabile in modo sostenibile.

Un produttore di scarpe che fa scarpe ecologiche

ACBC è un produttore italiano di calzature che progetta scarpe sostenibili realizzate con materiali a basso impatto che sono privi di residui animali e sostituiscono la plastica fossile. Alcuni di questi includono fibra di iuta, sughero, base di cactus, base di mela e fibra di alghe. Alcuni di questi prodotti presentano istruzioni speciali perché non possono essere puliti in lavatrice a causa della loro sensibilità a tali cicli.

Le scarpe realizzate con materiali sintetici impiegano anni per decomporsi e solo un paio di calzature può generare 30 libbre di emissioni di CO2. Il lavoro altruista di ACBC può rallentare la produzione di 23 miliardi di paia di calzature, di cui 22 miliardi finiscono nelle discariche.

Un progetto fotografico sostenibile realizzato da Vogue Italia

Anche la fotografia è considerata dannosa per l'ambiente in quanto genera rifiuti elettronici. Allo stesso tempo, le foto di film sono note per essere sviluppate con l'aiuto di sostanze chimiche tossiche, come gli ioni d'argento. Considerando questo, Vogue Italia ha coperto alcune delle sue edizionicon illustrazioni invece di fare servizi fotografici che sono anche costosi. Il direttore di Vogue Italia, Emanuele Farneti, ha spiegato che ci vogliono circa 150 persone per completare un unico servizio fotografico che comprende circa 20 voli, molti viaggi in auto, consegne internazionali e altro, e ciò influisce notevolmente sull'ambiente nel breve periodo.

Sull'edilizia sostenibile dell'Italia

Ci sono quattro elementi principali che un edificio sostenibile deve raggiungere. I materiali devono essere ottenuti da risorse naturali e rinnovabili, la gestione dell'acqua deve essere efficiente e le componenti sanitarie sono un must. Infine, sono necessari sistemi energetici costituiti da finestre e isolamento efficienti dal punto di vista energetico.

L'Italia non è solo eco-friendly con le sue innovazioni e azioni, ma l'architettura si sta anche spostando verso un approccio più verde. L'architettura sostenibile italiana mira a creare spazi in cui le persone possano vivere insieme. Alcuni degli elementi di un tale edificio includono l'efficienza, la scarsità di risorse e l'urbanizzazione.

Casa Fiorita Passiva

Costruita nel 2016 e situata a Cesena dalla Piraccini e dalla Potente Architettura, la Casa Passiva Fiorita è stata progettata intorno alle caratteristiche di semplicità, efficienza energetica e convenienza. L'edificio è etichettato come un edificio a energia quasi zero (NZEB) in quanto riduce al minimo l'energia necessaria per il riscaldamento e il raffreddamento. Il progetto della casa è stato realizzato con un sistema costruttivo a secco. Inoltre, visto che l'edificio possiede il suo isolamento e la tenuta all'aria, può risparmiare energia fino al 90%.

K19B

K19B è stato costruito nel 2014 a Milano dal team di progettazione LPzR Archetti Associati. Si tratta di due aree residenziali tra gli edifici storici e le fabbriche recuperate. Il complesso assemblaggio sfrutta volumi e contrasti cromatici come nessun altro edificio. I materialiutilizzati nella costruzione erano solo italiani e una buona maggioranza di essi erano naturali. Il sistema del complesso garantisce un sistema di perdita di calore ridotto al minimo e fornisce anche una tecnologia di involucro secco per un ridotto impatto ambientale.

Biocasa_82

Biocasa_82 è stata costruita nel 2014 a Treviso da Rosario Picciotto e Welldom. È stata premiata come prima residenza privata europea con il Platinum LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per le sue caratteristiche di risparmio energetico. L'edificio è stato inizialmente progettato per l'amministratore delegato di Diadora ed è composto per il 99% da materiali riciclabili. Biocasa_92 raccoglie il 100% dell'acqua piovana e può funzionare producendo il 60% in meno di emissioni rispetto agli edifici normali. Con le sue ampie porte, i pannelli solari e il design degli interni, la casa è efficiente e accogliente da tutte le prospettive.

Conclusione

L'Italia è tra i paesi più sostenibili al mondo. Questo perché mitiga attivamente la sostenibilità incoraggiando progetti verdi che aiutano a ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti climatici. Allo stesso tempo, la sua infrastruttura sta cambiando per fornire case e servizi eco-compatibili. Visto che l'Italia mira a ridurre le emissioni di carbonio ed essere più eco-consapevole, riteniamo che il cambiamento climatico possa essere rallentato e che le generazioni future possano essere in grado di vivere una vita sana.