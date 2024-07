Attività ludiche ed educative per proteggere la flora e la fauna dell'Area Marina Protetta di Cap Martin

Per tutta l'estate, la Communauté de la Riviera française propone attività ludiche ed educative per proteggere la flora e la fauna marina dell'Area Marina Protetta di Cap Martin.

Sott'acqua, a terra o in mare, le attività proposte si concentreranno sulla scoperta e la conservazione di specie locali degne di nota. Il programma prevede escursioni di snorkeling, passeggiate in mare, giornate di scoperta in barca a vela, giochi e stand di sensibilizzazione, tutte ottime idee di attività per adulti e bambini curiosi della biodiversità marina.

IL PROGRAMMA

Luglio



Gio. 11 Mentone - Snorkeling - Cap Martin

Lun. 15 Roquebrune-Cap-Martin - Eco-gesti in mare - Cap Martin

Lun. 22 Mentone - Scoperta in mare a bordo del Brigantin

Mar. 23 Mentone - Osservazione della navigazione a bordo del Santo Sospir

Mer. 24 Mentone - Osservazione della navigazione a bordo del Santo Sospir

Gio. 25 Mentone - Snorkeling - Plage Hawai

Mer. 31 Mentone - Scoperta del mare a bordo del Brigantin

Agosto

Mer. 7 Mentone - Scoperta del mare a bordo del Brigantin

Gio. 8 Mentone - Snorkeling - Cap Martin

Mar. 13 Mentone - Osservazione della navigazione a bordo del Santo Sospir

Gio. 15 Roquebrune-Cap-Martin - Eco-gesti in mare - Cap Martin

Gio. 22 Mentone - Snorkeling - Plage Hawai

Mer. 28 Mentone - Scoperta in mare a bordo del Brigantin

Settembre

Da ven. 20 a dom. 22 a Mentone - Les Journées de la Mer - Esplanade des Sablettes

Prenotazioni e iscrizioni: Ufficio del Turismo di Mentone, Riviera e Merveilles, Palazzo dell'Europa, 8 Avenue Boyer, Mentone Tel. +33 (0) 4 83 93 70 20