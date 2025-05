Tre tournée in estate per i Balletti di Monte-Carlo

Entro la fine della stagione, i Balletti di Monte-Carlo effettueranno 3 tournée. La prima avrà luogo a Cuba nel mese di maggio, dove la Compagnia interpreterà Core meu con la musica dal vivo di Antonio Castrignanò & Taranta Sounds.

In giugno, la Compagnia andrà in Spagna con Romeo e Giulietta che presenterà due volte in ambientazioni da sogno: a Granada durante il Festival che si svolge nei mitici giardini dell'Alhambra, poi a Valencia, dove ballerà sul prestigioso palco del Palau de les Arts Reina Sofia.