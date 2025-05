Domenica 11 maggio alle ore 18.00 all'Auditorium Rainier III, imbarcatevi per l'America con un concerto sotto la direzione dello chef Lio Kuokman.

Il pianista Jorge Luis Prats tornerà a Monaco per interpretare il Concerto per pianoforte di Gershwin. Da Bernstein a Rachmaninoff, passando per il famoso Adagio per archi di Barber, questa serata promette un viaggio musicale nei colori del Nuovo Mondo.