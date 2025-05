Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nel Principato di Monaco.

ANTIBES

Il 10 maggio alle 20 - Giovane solista al pianoforte: la pianista Arielle Beck accompagnata dall’Orchestre Philharmonique de Nice diretta da Lionel Bringuier.



12e édition du Tremplin Jazz - Il 17 maggio ore 15,30 - Médiathèque Albert Camus - Antibes

59e croisière bleue - Dal 7 al 11 maggio - Les Remparts d'Antibes

Atelier d’impro "du rire aux armes" - Il 11 & 24 maggio ore 14 - Fort Carré Antibes – Antibes

2e journée antiboise - Il 11 maggio de 10 ore 19 - Espaces du Fort Carré - Antibes

Gratiferia – L’11 maggio dalle 9,30 alle 16,30 - Salle du 8 mai – Antibes

Salon des plantes, fleurs et jardins - Sorties naturalistes et géologiques - Il 10, 11, 17, 18 & 25 maggio



Théâtre le Tribunal - 5 Place Amiral Barnaud - Antibes

Amour de jeunesse - Dal 8 al 10 maggio ore 20,30

Théâtre Atibéa - 15 Rue Georges Clémenceau - Antibes

La rouge -Il 9 & 10 maggio ore 20 – L’11 maggio ore 16

L'effet riviéra - Fino al 10 maggio - Bd D'Aguillon - Vieil Antibes

Nuit européenne des musées - Il 17 maggio de 20 ore 00 - Antibes

Galerie seguin : "regards" - Fino al 31 maggio - 4 Rue du Docteur Rostan- Antibes

Des dinosaures en Provence - Fino al 31 maggio - Médiathèque Albert Camus - Antibes

Xavier. Chemins buissonniers - Fino al 29 giugno - Musée Picasso – Antibes

Leurs majestés : homard et langouste - Fino al 31 gennaio 2026 -

Musée de la carte postale – Antibes

Vecchio Antibes in francese - Il 9 & 30 maggio ore 14,30 e il 13 & 20 maggio ore 10

Vecchio Antibes in inglese: su richiesta, secondo disponibilità

Le Sentier du Littoral - Il 15 maggio ore 9,30

BEAUSOLEIL

Concerto di Frédéric Viale

Sabato 10 maggio da 19:30 a 22:00

Centre Culturel Prince Jacques, 6 avenue du Général de Gaulle



Tutto l'anno

Ateliers d'échanges,

Immeuble "Le Centre",

Salle Saint-Cyr



CAGNES SUR MER

"Ribà-Moya: dualità risonante - Esposizione

Fino al 09 Giugno 2025

Château musée Grimaldi

Place du Château



CANNES

Atelier - Chitchat at Ranguin's

Venerdì 9 maggio 2025

17h00

Médiathèque Ranguin

19 avenue Victor Hugo



Animations - Pagnol sur les flots

Troisième défilé des pointus de la baie de Cannes

Sabato 10 maggio 2025

10h

Capitainerie

Port Pierre Canto



Théâtre - Mon fric

Sabato 10 maggio 2025

20h30

Salle Le Raimu

Chemin de la Borde



Goûter en musique

Sabato 10 maggio 2025

15h

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte



Concert - Une œuvre, une heure - Schönberg

Domenica 11 maggio 2025

11h

Salle culturelle Les Arlucs

24 avenue des Arlucs



Concert - Prélude au Festival du Film de Cannes

Domenica 11 maggio 2025Horaire(s) :

17h

Église Notre-Dame de Bon Voyage

2 rue Notre-Dame



78e Festival de Cannes

Da martedì 13 maggio 2025 a sabato 24 maggio 2025

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Cannes Cinéphiles 2025

31e édition

Da martedì 13 maggio 2025 a sabato 24 maggio 2025

contact@cannes-cinema.com

https://www.cannes-cinema.com



Entre deux… Cannes

Da mercoledì 14 maggio a domenica 18 maggio 2025

Salle Gilbert Fort

45 rue de Mimont



57e Quinzaine des Cinéastes

Édition 2025

Da mercoledì 14 maggio a giovedì 22 maggio 2025

Quinzaine des Cinéastes

https://www.quinzaine-cineastes.fr

Site officiel de la Quinzaine des Cinéastes



33e ACID Cannes

La programmation des cinéastes - Édition 2025

Da mercoledì 14 maggio a venerd’ 23 maggio 2025

Renseignements - Association du cinéma indépendant pour sa diffusion - ACID

https://www.lacid.org/



Conférence - Au cœur de la défense planétaire

Déviation d’astéroïde, cap sur Apophis en 2029 et coordination internationale

Mercoledì 14 maggio 2025

17h30

Maison des Associations

1 avenue des Broussailles



Festival, Les jeudis du jazz

Fino a sabato 7 giugno 2025 ore 19,30

Théâtre Alexandre III

19 boulevard Alexandre III



Exposition - Florence Obrecht - Odyssée

Fino a domenica 18 maggio 2025

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

(fermée le 25 déc. et le 1er jan.)

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Vanuatu. La voix des ancêtres

Fino al 25 maggio 2025

De décembre à mars :

De 10h à 13h et de 14h à 17h

(fermé les lundis)

Musée des explorations du monde

Place de la Castre - Le Suquet



Le temps du renouveau, Cannes 1944-1947

Fino a venerdì 6 giugno 2025

Dal lunedì al venerdì dalle 13,30 alle 17

Espace Calmette - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Exposition - Exposition internationale des artistes

Fino a domenica 22 giugno 2025

De 15h à 19h

Nocturnes sur demande.

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Exposition - Corine Borgnet - The Last Dance

Fino a domenica 21 settembre 2025

Juillet et août : tous les jours de 10h à 18h

Suquet des Artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition - Jean-Michel Othoniel - Poussière d'étoiles

Fino a lunedì 5 gennaio 2026

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h

Juillet et août : tous les jours de 10h à 19h

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



CAP D'AIL

PRINTEMPS CAMELIAS - Conferenza

Fino al 17 Maggio 2025

Sabato 17 maggio 2025 dalle 14.00 alle 19.30 “Autori in giardino”, la 9ª edizione della

e “Notte dei musei”.

Aperta al pubblico (ingresso libero)

Villa Les Camélias

Avenue Raymond Gramaglia



Happy Hour – Club del libro - Conferenza

Martedì 10 giugno 2025 alle 19.

Médiathèque intercommunale

18 avenue Jean Mermoz



CARROS

Les Grands Fourneaux

Dal mercoledì 14 a venerdì 16 maggio 2025

Orari di apertura ogni giorno dalle 20 alle 22.

Chapiteau

Place Louis Frescolini

Carros Les Plans



Sous nos pas, les rivières - Esposizione

Fino al 15 Giugno 2025

Centre International d'Art Contemporain

Place du Chateau - Château de Carros



CASTELLAR

Galerie d'Art La Renaissance: mostra collettiva di artisti

Fino al 31 dicembre

Galerie d'Art La Renaissance, 9 place Clemenceau,



GORBIO

Esposizioni d'arte contemporanea del pittore indiano Raza

Fino al 30 novembre

Château des Lascaris, 16 Rue du Château



LA BRIGUE

Visita guidata: Notre Dame des Fontaines

Fino al 19 ottobre

Tutti i giorni della settimana ore 10 – 12,30 e 14 – 17,30

Chapelle Notre Dame des Fontaines



MENTON

Journée des saveurs et de l'artisanat

Giovedì 8 maggio da 10:00 a 19:00

Journée des saveurs et de l'artisanat

Rue Longue



Freddie Hall (USA) Motown - Gospel - Soul - Tributo a Ray Charles

Sabato 10 maggio da 20:30 a 22:00

Eglise du Sacré-Coeur, 15 Avenue Edouard VII



Sabato 10 maggio da 20:30 a 22:15

La vita è viva - Concerto

Théâtre Francis Palméro - Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Conférence « Il ne suffit pas de partir pour être libre »

Lunedì 12 maggio da 15:00 a 16:30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale, 8 avenue Boyer, Palais de l'Europe



Apertura della Casa dou Païgran

Fino al 25 ottobre 2025

5 rue Mattoni, à 2 pas de la Basilique Saint Michel, 06500 Menton

Ogni sabato dalle 14 alle 18

La Capeline de Menton



Mostra: Hokusai-Hiroshige "Mondi fluttuanti"

Fino al 17 maggio 2025

Galerie des Musées

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer,



Mostra Jean Cocteau / Michèle Kleijnen, Escales

Fino al 16 giugno 2025

Musée Jean Cocteau - Le Bastion,

Quai Napoléon III



Mostra "I colori del fogliame"

Fino al 31 marzo 2026

Avenue Saint Jacques



Visita guidata: "La Belle Epoque" (La Belle Epoque)

Fino al 31 maggio 2025 tutti i martedì ore 10

Palais de l'Europe, 8 avenue Boyer



Visita guidata del Val Rahmeh con giardiniere

Tutto l'anno il giovedì alle 10,15

Fiori/piante

Jardin du Val Rahmeh,

Avenue Saint Jacques



Visita guidata di Le Bastion, Museo Jean Cocteau

Tutto l'anno il lunedì e il sabato alle 14,30

Musée du Bastion Jean Cocteau, Quai Napoléon III,



Visite guidée : Le jardin Serre de la Madone

Tutto l’anno

Martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 16,30

Jardin Serre de la Madone, 74 route du Val de Gorbio



Visita alla tradizionale fabbrica di marmellata

Tutto l'anno

Prodotti locali

Maison Herbin

2 rue du Vieux Collège



Visita e degustazione di birre artigianali Mentonnaise

Tutto l'anno

La Mentounasc - Brasserie Artisanale 13 Route de Sospel



Visita Guidata del Limone di Mentone

Tutto l'anno dal martedì al sabato

10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Maison Gannac 2970 Route de Super Garavan



Visita guidata e pasto in stile rustico presso La Ferme des Citrons

Tutto l’anno – Dal lunedì al sabato ore 9,50 - 15

66 avenue des Alliés,



MONACO

Theatre - "La vie en vrai (with Anne Sylvestre)"

Giovedì 8 maggio 2025

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Show - "Roman Frayssinet - Ô Delà"

Venerdì 9 maggio 2025, alle 20.30

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace



Exhibition - "Monaco International Dog Show"

Da sabato 10 a domenica 11 maggio 2025

Chapiteau de Fontvielle

5, avenue des Ligures



Event - "56th International Bouquet Competition"

Da sabato 10 a domenica 11 maggio 2025

Yacht Club de Monaco

Quai Louis II



OPMC - "Symphonic Concert"

Domenica 11 maggio 2025, alle 18h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



OPMC - "Peter and the Wold & The Tale of the Priest and of His Workman Balda"

Mercoledì 14 maggio 2025, alle 15h

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II

Exhibition - "Massimo Listri. Fotografie"

Fino a venerdì 9 maggio 2025, dalle 10h alle 18h

Moretti Fine Art

27 Av. de la Costa



Exhibition - "Top Marques Monaco"

Da mercoledì 7 a domenica 11 maggio 2025

Grimaldi Forum Monaco

10, avenue Princesse Grace