Il Consiglio Economico di Monaco ha organizzato il 49° raduno dei Soci

Per illustrare questo ottimismo, ha poi svelato, senza essere esaustivo, l'agenda degli eventi già programmati dal MEB per i prossimi mesi.

L'estate si chiuderà con una serata esclusiva per i membri Premium l'11 luglio. In autunno sono previste conferenze con prestigiosi economisti, tra cui quella di Jean-Pierre Petit (in collaborazione con Jutheau et Husson) il 13 settembre. Seguirà il 50° Rendez-vous dei soci, oltre a una sessione di incontri BtoB tra i soci il 18 settembre, e poi un'altra apparizione al salone Monaco Business il 19 settembre, con una conferenza del Club Eco Monaco e la firma di un nuovo memorandum d'intesa con un'importante camera di commercio, la CCI PACA. Il mese si concluderà con una missione commerciale a Varsavia dal 30 settembre al 2 ottobre.

Inoltre, ci si prepara a partecipare al forum Africa Day organizzato dal CEMA l'11 ottobre, oltre ad accompagnare l'Ambasciata di Monaco in Cina alla China International Import Expo di Shanghai dal 4 all'8 novembre.

Il programma per la fine dell'anno si preannuncia ricco di opportunità per i membri del MEB, sia a livello locale che internazionale. Dopo l'evento, i membri del MEB hanno approfittato dell'ambiente idilliaco sulla terrazza del ristorante Muse Monte-Carlo per fare networking in un'atmosfera finalmente estiva, pur rimanendo altamente professionale.