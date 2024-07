Cros de Cagnes, anche quest’anno la tradizionale Fête de la Saint-Pierre et de la mer (Foto)

Da 24 anni, il Comune di Cagnes-sur-Mer si unisce all'Amicale San Peïre dei Pescadou dou Cros per celebrare la Festa di San Pietro e del Mare.

In origine si trattava della tradizionale festa dei pescatori che, in questa occasione, si recavano alla Chapelle de Cros in processione per pregare San Pietro perché rendesse fruttuosa la pesca.





La tradizione voleva che venisse bruciata anche il pointu (la barca) del pescatore più povero e che gi abitanti del villaggio gli offrissero una nuova barca tra canti, balli e festeggiamenti.



Anche quest'anno, il 20 e 21 luglio 2024 , Cagnes-sur-Mer celebrerà la Festa di Saint-Pierre e del Mare.





Non mancheranno il tradizionale intrattenimento alla presenza del gruppo folcloristico “Nissa la Bella”, la celebrazione della messa nella chiesa di Notre-Dame de la Mer, la processione e l'incendio della barca, ormai solo figurato per preservare il patrimonio marittimo e i pointu d'epoca che vengono restaurati.



Domenica 21 luglio 2024 alle 16 si potrà assistere alla sfilata in mare.



La tradizione si mescolerà anche con le attività legate al mare.

Il nutrito programma prevede anche un'introduzione al canottaggio tradizionale nella baia di Cros-de-Cagnes a cura dell'Amicale San Peïre dei Pescadou dou Cros, gite in mare con l'Associazione Aventure Pluriel e dimostrazioni di salvataggio del S.N.S.M.



Sarà anche possibile avventurarsi nella prima immersione grazie al club Moana.



Il villaggio dei pescatori sarà in festa e una degustazione di specialità locali al Port du Cros-de-Cagnes allieterà i presenti.