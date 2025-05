La dolce vita del blues: Zucchero torna in concerto a Nizza

Zucchero Fornaciari torna a incantare la Francia con il suo World Tour 2026, e tra le tappe più attese c’è quella di martedì 23 giugno 2026 al Palais Nikaïa di Nizza.

Un ritorno carico di emozioni dopo il successo del 2022, quando la sua performance nella stessa venue fu accolta da una standing ovation e da un pubblico in visibilio.

I biglietti sono disponibili in vendita generale, sui portali gdp.fr e nikaia.fr, oltre che nei punti vendita abituali.

Con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera che sfiora i 50 anni, Zucchero è considerato uno degli ambasciatori più appassionati della musica italiana nel mondo.

Brani come “Senza Una Donna”, “Il Volo” e “Baila Morena” lo hanno reso un’icona internazionale, mentre le sue collaborazioni con artisti del calibro di Bryan Adams, Sting, Bono, Eric Clapton, Ray Charles, Jeff Beck, Tom Jones e Luciano Pavarotti hanno arricchito un percorso musicale già straordinario.

Nato come Adelmo Fornaciari, Zucchero ha esordito nel 1976 con l’album Un po’ di Zucchero, ma è stato il suo viaggio oltre Atlantico – alla scoperta del blues e del gospel americani – a plasmare il suo stile unico, un mix di passione mediterranea e soul d’oltreoceano.

Nel 1987, l’incontro con Miles Davis segna una svolta artistica: il leggendario jazzista si lascia conquistare dalla sua musica e sceglie di collaborare con lui.

Tre anni dopo, Eric Clapton lo invita ad aprire il suo tour mondiale, confermandone la consacrazione sulle scene internazionali. Con l’album Spirito Divino del 1995 e il progetto Zu & Co del 2004, Zucchero consolida la sua posizione di artista globale capace di unire generazioni e culture.

Il concerto di Nizza si inserisce in una tournée francese che partirà da maggio 2026, con una tappa prestigiosa anche all’Adidas Arena di Parigi il 27 maggio.

Per i fan, sarà l’occasione perfetta per ritrovare l’energia e l’anima di un artista che ha saputo attraversare le epoche senza mai perdere la sua autenticità. Un appuntamento da segnare in agenda con il cuore.

Note pratiche

Zucchero – World Tour 2026

Palais Nikaïa, 163 boulevard du Mercantour, 06200 Nizza

Martedì 23 giugno 2026

Prevendita: da venerdì 25 aprile 2025

Vendita generale: da lunedì 28 aprile 2025 alle ore 10

Info e biglietti: gdp.fr | nikaia.fr