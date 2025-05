I Barbagiuans di Monaco organizzano la Racing Stars Football Cup. Mercoledì 21 maggio dalle 15:00, lo Stade Louis II ospiterà leggende del calcio e dell'automobilismo per una partita di gala, a margine del Gran Premio di Formula 1 2025.

Una tradizione di tre decenni voluta da Louis Ducruet, a beneficio delle associazioni Jules Bianchi e Be Safe Monaco. Tra storia e modernità, il pubblico appassionato avrà

la possibilità di assistere a un evento eccezionale, posto sotto l'Alto Patrocinio di S.A.S., il principe Alberto II.

Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar, Thierry Neuville saranno i principali attori dello sport automobilistico saranno presenti allo Stade Louis II per questo appuntamento storico di prima del Gran Premio, che esiste da più di trent'anni. Diventato quest'anno la «Racing Stars Football Cup» sotto l'impulso dei Barbagiuani di Monaco, l'evento riunirà anche gli habitué del team fondato dal sovrano e presieduto dal 2020 da Louis Ducruet.

Oltre a Ludovic Giuly, Flavio Roma, Javier Chevanton o il centrocampista Gaël Givet - Sébastien Squillaci, altri volti noti dello sport mondiale indosseranno per la prima volta questa maglia così prestigiosa. Tra questi, sono già confermati il combattente francese di MMA Benoît Saint Denis «God of War» e la leggenda del judo Teddy Riner, in particolare tre volte medaglia d'oro olimpica individuale e 11 volte campione del mondo.

«È anche questo, i Barbagiuans! » si rallegra Louis Ducruet -. Mi sembra importante pensare fuori dagli schemi e integrare altri atleti di altissimo livello nella squadra. È un'iniziativa che si iscrive nel quadro del nostro sviluppo», prosegue il presidente. Forte dei successi precedenti, era giunto il momento di cavalcare l'onda e continuare attività del gruppo allargando il suo campo d'intervento. Con la volontà di instaurare una nuova dinamica intorno alla RACING STARS FOOTBALL CUP. L'obiettivo è quello di creare un evento unico per sensibilizzare un pubblico diverso. Considerando il cast e le leggende che ci sostengono, penso che sia un successo.»

Perché sì, questa partita è aperta a tutti, al di là dello sport. Il cantante Matt Pokora sarà presente, così come gli humoristi Paul Mirabel e Ragnar Le Breton o modella Baptiste Giabiconi. «Il 21 maggio sarà una grande festa per tutti, con personalità che corrispondono perfettamente ai valori che ci sono cari», garantisce il nipote del Principe Alberto II.