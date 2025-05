Sabato 10 maggio al Marché de la Condamine torna il Munegu Repair Cafè

Dopo il successo delle edizioni precedenti, la prossima sessione del Mùnegu Repair Café si terrà sabato 10 maggio 2025 al Marché de la Condamine dalle 15:30 alle 18, in collaborazione con il Repair Café Nice, in accesso libero e gratuito.

Ricordiamo che il workshop gratuito, nato nell'aprile 2022, offre una seconda vita agli oggetti trasportabili. Si ricorda che in vista dell'alta affluenza e per soddisfare tutte le persone che si sposteranno per l'occasione, è richiesto a ciascuno di rispettare il proprio ordine di passaggio, che sarà determinato in funzione del suo arrivo.

Inoltre, dato che il workshop inizia alle 15:30, è necessario non presentarsi prima di tale orario.