Monaco, inaugurata la mostra "Turner, le sublime héritage"

Presentando un gruppo di opere di prim'ordine in un'originale scenografia di oltre 2.000 m2, la mostra invita a compiere un viaggio attraverso le sublimi rappresentazioni del mondo di Joseph Mallord William Turner, dai suoi paesaggi alle elementari esplorazioni della luce e dell'atmosfera di cui fu precursore e maestro.

Turner utilizzò gli elementi - montagne, cielo, tempeste - con grande efficacia nelle sue opere: non solo catturò la potenza espressiva delle forze della natura, ma reinventò anche il genere del paesaggio. Le sue opere divennero un punto di riferimento per la nozione di sublime che informò l'estetica del paesaggio nell'Inghilterra del XIX secolo e ben oltre.

La sua influenza decisiva, e per estensione la sua eredità, sono messe in dialogo nel corso della mostra con una trentina di opere di importanti artisti moderni e contemporanei: John Akomfrah, Edward Burtinsky, Peter Doig, Olafur Eliasson, Howard Hodgkin, Roni Horn, Richard Long, Lisa Milroy, Cornelia Parker, Katie Paterson, Laure Prouvost, Mark Rothko, Wolfgang Tillmans, James Turrell e Jessica Warboys.

Turner, il Maestro del Sublime, in dialogo con artisti contemporanei sulla rappresentazione del paesaggio e sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente: è questa l'audace scelta della curatrice, Elizabeth Brooke, per una mostra-evento da non perdere, il cui tema riprende un argomento di grande attualità.

La mostra è organizzata in collaborazione con la TATE e con il sostegno di CMB MONACO, SOTHEBY'S e GROUPE MARZOCCO.