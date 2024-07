A due passi da Monaco l'eccellenza culinaria ed il design eclettico del Twiga Baia Beniamin

A due passi da Monaco, a fine giugno ha aperto il Twiga Baia Beniamin, il nuovo locale di Flavio Briatore. Nella splendida cornice dell’omonima baia, anche se il nome vero è “Darsenun”, il locale non delude le aspettative dei clienti.

Twiga Baia Beniamin, è il luogo dove l’eccellenza culinaria, l’eclettismo del design e il carattere distintivo dell’atmosfera si fondono in una realtà esclusiva. Situato lungo le splendide coste della Riviera italiana, a soli 10 minuti di distanza via mare da Monaco, Twiga Baia Beniamin si contraddistingue per il perfetto connubio tra bellezza e unicità. Immerso in un panorama incantevole, offre ai suoi ospiti un’esperienza straordinaria, in cui lo splendore della vista fa da cornice all’eccellenza culinaria in un’atmosfera unica e sofisticata. La venue esprime lusso e comfort, in un’oasi naturale incontaminata e in perfetta armonia con un design d’avanguardia.

IL RISTORANTE

PRANZO Il ristorante, con i suoi 150 posti a sedere, offre un’esperienza culinaria ispirata ai sapori del Mediterraneo: dai frutti di mare impeccabilmente grigliati all’autentica paella, ogni piatto è una tappa di un viaggio culinario verso le coste illuminate dal sole.

CENA Twiga Baia Beniamin di sera è disponibile esclusivamente per eventi privati e occasioni speciali , che si tratti della celebrazione di un compleanno, di un evento corporate o di una cena intima.

COME ARRIVARE AL TWIGA BAIA BENIAMIN

Per raggiungere il locale ci sono diverse modalità, garantendo agli ospiti la possibilità di scegliere la soluzione più confortevole.

PARCHEGGIO Lungo l’incantevole costa, è possibile raggiungere il Twiga Baia Beniaminci in auto con un servizio dedicato di car valet.

MOLO È anche possibile optare per un esclusivo servizio di pick-up via mare da Monaco con direzione Baia Beniamin, oppure, per chi preferisce viaggiare sulla propria imbarcazione, il molo è disponibile per l’attracco.

ELIPORTO Grazie ad una piattaforma dedicata all’atterraggio, è anche possibile arrivare in elicottero. Qualunque sia la modalità preferita, il personale del Twiga Baia Beniamin è ponto a dare il benvenuto agli ospiti per un indimenticabile viaggio sensoriale lungo la splendida costa mediterranea.

MAJESTAS: ICONS OF LIFESTYLE CURATIONS

Il Gruppo Majestas leader nel settore della ristorazione, hospitality e intrattenimento di lusso, controlla i marchi proprietari Billionaire, Twiga e Crazy Pizza ed è Licenziatario con Cipriani Monte Carlo, Cova Monte Carlo e Cova Doha, dei due iconici brand Cipriani e Cova. La holding del lusso è controllata per metà dall’imprenditore Flavio Briatore e per l’altra metà da Primavera Investments, società che fa capo all’imprenditore Francesco Costa. Majestas è posizionata tra le prime dieci realtà a livello globale dell’hospitality e luxury dining, portando così la cultura dell’accoglienza e della migliore tradizione culinaria italiana nel mondo, un tratto distintivo di ogni location.

Majestas è impegnata nello sviluppo internazionale attraverso la crescita delle venues nelle capitali e nelle località più ambite, anche con partnership prestigiose. Oggi è presente in 6 Paesi con 24 venues – di cui 13 controllate e 7 in licenza – tra Europa, Regno Unito, Medio Oriente. I dipendenti sono 1.100 circa con una retention rate fra le più alte del comparto