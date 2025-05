Trump ama il Bottega Gold

In alcune scene del film “The Apprentice-Alle origini di Trump” le famose bottiglie Bottega Gold appaiono durante l’inaugurazione del Trump Tower, segno evidente che al presidente americano e al suo staff piace il prosecco di Bottega. “La scelta di queste bottiglie”, spiega Sandro Bottega, a capo dell’azienda vitivinicola veneta in questi giorni all’attenzione internazionale per aver annunciato di voler aprire un Prosecco Bar in Ucraina e per aver immesso sul mercato la bottiglie di prosecco più cara al mondo, circa 250 euro, “è legata alla mia associazione per gli eventi prestigiosi.

Una scelta, quella di Trump, sinonimo di successo che accomuna il neopresidente americano al mondo del cinema”. La iconica Bottega Gold, la bottiglia più copiata al mondo, è stata scelta da Hollywood nel recente passato per la cena di gala della notte degli Oscar. Francis Ford Coppola, il famoso regista statunitense ha addirittura voluto un notevole numero di Bottega Gold dove ha impresso il suo nome.